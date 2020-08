Benny, o baixinho invocado

Benny, o yorki preto e branco sentado na primeira fila, roubou as atenções na festa de aniversário do grandão da última fila, o do chapéu. O leitor Davi Castiel Menda, que tem familiares em Miami, conta que a primeira coisa que se aprende na creche é o LOOK AT ME, ensinado na Woof Pack Miami, um comando muito útil para conseguir fotos posadas. Benny, conta Davi, só fica quieto sentado ou deitado.

Epopeia aos 100

Agílio Wilson da Costa

ARQUIVO PESSOAL/divulgação/jc

Agílio Wilson da Costa completou ontem 100 anos, ostentando invejável saúde. Se movimenta pela cidade, anda de ônibus, não usa sequer bengala, comum em pessoas dessa idade. Na imagem, ele estava voltando de uma reunião com aposentados da Caixa Econômica Federal, onde se aposentou como advogado. Quando nasceu, a I Guerra Mundial recém tinha terminado e a gripe espanhola estava começando a matar 20% da humanidade.

As costas largas da democracia I

Invocar a democracia tem sido muito usado nos últimos tempos. Quem é acusado de alguma coisa ou até para posições políticas contrariadas, saca essa arma do coldre e dispara a torto e a direito. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, utilizou esse argumento na entrevista que deu após ser afastado, com a gasta expressão 'atentado contra a democracia'.

As costas largas da democracia II

No passado, políticos pegos com a mão na butija utilizavam outro argumento: "o Brasil me conhece". Como o País é vasto, a maioria nem o conhecia, portanto não tinha como emitir opinião. Já nos estados, era mais fácil. Em um escândalo, um parlamentar gaúcho publicou "a pedido" de meia página com o título "O Rio Grande me conhece". Foi mal. O Rio Grande o conhecia demais.

Gaúcho pulador I

A redução de natalidade e a migração para outros estados e países detectada pelo IBGE é consequência lógica de dois processos, um que já vinha ocorrendo desde os anos 1970 em diante. A diáspora de agricultores se deu primeiro para Santa Catarina e Paraná bem antes, e só depois foram para o Norte e Centro-Oeste, e até para a Bahia.

Gaúcho pulador II

Quando a Ford foi desestimulada na sua planta de Guaíba e a Bahia a recebeu de braços abertos, os baianos chamavam os que se foram de mala e cuia para o Vale do São Francisco de "gaúcho pulador". Na época, o governador Antônio Carlos Magalhães disse a este colunista que a gauchada "seria sempre bem-vinda".

Jornalismo

Engraçado. O jornalismo começa as segundas-feiras sempre com a chamada "semana decisiva" para este ou aquele assunto. Pois esta é, sim. Para o prefeito Nelson Marchezan, para candidatos e partidos por causa dos prazos da Justiça Eleitoral, e até para o vírus, porque as mortes já diminuíram 8,5% na semana passada. Então será agora que a curva desce?

Por falar em decisiva...

...ela será para o setor de gastronomia, que faz das tripas coração para, pelo menos, respirar por aparelhos. Mas o oxigênio está no fim. Mesmo que a prefeitura permita a reabertura, já se enxerga a crista da segunda onda da quebradeira.

Grandes debates

A Famurs estreia hoje, às 19h, "Ciclo de Grandes Debates" para discutir os desafios da gestão pública pós-pandemia. Primeiro evento terá a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o ex-governador do Estado, Tarso Genro; e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. E mediação do presidente da Famurs, Maneco Hassen.

A reinvenção da roda

A propósito das mudanças das siglas das secretarias da prefeitura da Capital, leitor comenta que o pior caso é a Smam, secretaria e nome pioneiros no Brasil. Para não reconhecer o erro frente à enorme oposição, o prefeito se contentou em colocar mais uma letra. E, mais grave, a extinção da Secretaria de Turismo, uma área absolutamente esquecida em Porto Alegre. Se não houver investimentos nesse setor, o nome deveria ser mudado, "não temos mais porto nem alegria".

Mesas nas calçadas