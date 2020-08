Combinação perfeita

A combinação do frio com céu claro e luminosidade, mais o verde e um bom fotógrafo, opera milagres. A imagem de Desirée do Valle, obtida na serra gaúcha, mostra uma imponente araucária, árvore que foi caçada e derrubada impiedosamente durante todo o século XX. Só temos uma fração do que já tivemos de florestas de araucária. Até a gralha - que ao enterrar os pinhões e depois os esquecer na terra, deixando um rastro de novas árvores - anda sumida.

A volta do calor

Já na sexta-feira, os termômetros marcavam 15 graus na Fronteira-Oeste, enquanto que na Capital o vento frio e o efeito ilha, ruas e prédios seguravam o frio acumulado. Para os fronteiriços, 15 graus é calor.

Congestionamento federal I

Mais de mil recursos por dia chegam ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) provenientes dos tribunais federais e estaduais brasileiros, resultando em um congestionamento que desafia o Judiciário. Em 2018, o STF recebeu 346 mil processos e o STJ, 370 mil.

Congestionamento federal II

Preocupado com a questão, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador Luís Alberto d'Azevedo Aurval, aponta erros comuns nos pedidos e defende uma apreciação rigorosa em segunda instância para desafogar as cortes superiores.

Alhos com bugalhos

Da série "não confunda": não confunda aumento de infecções com aumento de óbitos e de internações na UTI. Não confunda a lotação de UTIs em Porto Alegre com todas UTIs da Capital ocupadas por infectados pelo vírus. E também não confunda que todos são da Capital. Isso feito, tudo está no seu lugar, como no samba de Martinho da Vila.

Belo gesto

O deputado estadual Fábio Ostermann (Novo) realizou a entrega de 15,5 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) para o Hospital Vila Nova, de Porto Alegre, sendo 6,5 mil máscaras e 9 mil aventais. A conta passa de R$ 150 mil. E veio de onde o dinheiro? De um empresário colimado com as ideias liberais e apoiador de Ostermann. Belo gesto. Ainda mais preferindo o anonimato.

Inversão de contágio I

No início da pandemia, havia o temor de mortandade entre as crianças, o que não se confirmou. Ao contrário, são pouquíssimos os casos. Agora, se diz que elas são assintomáticas e que podem infectar os adultos, o que é uma ironia etária.

Inversão de contágio II

Nunca foi devidamente explicado o motivo dessa condição, ou pelo menos considerada. Talvez tenha a ver com a meritória política de vacinação em massa das crianças no Brasil, em especial da BCG, que previne a tuberculose, conforme foi alvitrado logo no início da praga.

Representação...

O Senado representa os estados, e a Câmara dos Deputados, a nação. Essa era a definição clássica do Congresso Nacional. Era, porque, na semana passada, os senadores deram uma rasteira nos estados, ao derrubar o veto ao aumento dos servidores públicos.

...que representação?

Se a Câmara dos Deputados não tivesse colocado ordem na casa, os estados teriam perdido R$ 60 bilhões. E por oportuno, Jair Bolsonaro deveria tratar o presidente da Câmara a pão de ló. Rodrigo Maia (DEM-RJ) salvou a pátria.

A saída de Miragem

Descrito por seus amigos e conhecidos como "gente muito boa", a saída, a pedido, do secretário municipal para assuntos de vírus, Bruno Miragem, é uma grande perda para a administração de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) em Porto Alegre. Não foi fácil e não será fácil para seu substituto segurar essa batata quente.

Mosca na sopa

O PSL está iniciando um processo de compliance (guia para se cumprir normas e diretrizes internas) nos seus quadros. Tudo bem, tudo certo, mas já na entrada cai uma mosca na sopa. As denúncias devem ser encaminhadas para o e-mail do chefe. Estranho. Em vez de anônimo, explícito.

Terra do Nunca