O sol por testemunha

O povo é assim, só precisa de uma musiquinha para dançar. Se não tiver par, vai solo mesmo. E se não tem tu, vai tu mesmo. Um cantor canta o rock, mas o casal dança valsa. E o que é que tem? Liberdade poética, ora.

De lavar a alma

São tantos os relatos de quebradeira geral em Porto Alegre que se fica triste quase todo o dia, mas há exceções. Quando nos deparamos com um amigo ou conhecido e perguntamos como vão os negócios e ele diz "melhorando", abre um estoque de sorrisos.

O vaivém das permissões de abertura de operações gastronômicas apresenta algumas curiosidades que, na visão dos proprietários, é decepcionante. Foi o caso de não permitir a colocação de mesinhas na rua, que agora pode, mas só das 10h às 17h. Ainda que mal lhe pregunte, como diz o outro, por que não mais cedo ou mais tarde, conforme a preferência do proprietário?



O Dia D vem chegando

Ou não. Dependendo do parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), pode acabar na Justiça comum. Então, ele e os vereadores poderão esperar confortavelmente sentados por um bocado de tempo.

Equívocos

Os dois lados tiveram seus erros. A Câmara Municipal de Porto Alegre não explicou desde o início porque era obrigada a investigar o prefeito. O alcaide, por sua vez, desacatou os edis, tendo dificuldades de interlocução com o Legislativo ao longo de todo o mandato.

Tendas do milagre

É uma boa iniciativa da prefeitura em colocar tendas sanitárias em lugares estratégicos. Com apoio de militares do Exército e Brigada Militar mais agentes de saúde, a população poderá tirar suas dúvidas sobre a Covid-19. Uma das maiores é onde levar ou onde não levar familiares com sintomas. Na hora h, bate um branco na família.

Diga ao povo...

Foi um óóóh! de alívio. Com a permanência de Paulo Guedes no cargo do ministro mais importante do governo Bolsonaro, a bolsa brasileira só faltou gritar hip hip hurra! E em seguida decolou, anulando a perda da véspera com folga. Não que o Ibovespa navegue em mar de almirante, mas a saída do titular da Economia seria um desastre. Guedes é tão importante que se ele acordar com dor de dente, a bolsa cai.

...que eu fico

O Dia do Fico de Guedes parece ser efeito da garantia do presidente Jair Bolsonaro de que o teto de gastos não será estourado como balão em aniversário de criança. Mas que tinha gente com alfinete pronto, lá isso tinha. E ainda tem. São os que não enxergam que, uma vez rompido, o teto cai em cima de todos nós. Seria um terremoto grau 8 na Escala Richter.

Novos planos

O CCG Saúde está apresentando novas modalidades de planos. Denominados Pop, Multi e Top, os planos têm em comum o modelo de medicina de valor que o CCG pratica, trazendo o paciente para o foco do sistema de saúde, com acompanhamento mais próximo, com resolutividade e atenção à prevenção de doenças.

Tanto na terra quanto no ar

A mudança na composição em um lote de gasolina de aviação (não confundir com querosene de aviação) importada vendida no País neste ano pode ter afetado peças de aviões e causado corrosão e vazamentos. A hipótese foi levantada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A informação é da Agência Brasil. Só falta o mar.

A mais alta

O registro de 54,4 graus centígrados no Vale da Morte só foi superado pelos 56,7 graus de julho de 1913. Naque ano, os jornais norte-americanos registravam fotos do descongelamento no Circulo Polar Ártico. A continuar assim, disse o New York Times, até dezembro o Polo Norte no teria mais gelo. Não só teve como aumentou.

O pior cenário

Quando a gente pensa no que mais pode acontecer, chega a notícia da greve dos Correios. Mais uma. Os funcionários protestam contra privatização, que nem mesmo saiu do papel. E logo agora, neste cruel momento, o serviço que sempre foi falho tira uma folga. A greve está a merecer uma ação direta do presidente Bolsonaro.

Parceria campeã