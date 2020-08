Às vezes elas não voltam

Em matéria de óbitos pessoa jurídica, Porto Alegre está atravessando uma epidemia de estabelecimentos fechados. Ato contínuo, vai aumentando o número de prédios para alugar. Pré-coronavírus, seria difícil um edifício como este da Rua da Praia ficar sem inquilino. Casos assim também são comuns em outros bairros. Muito triste tudo isso.

O elo faltante

O comércio vai retomando as vendas depois de um longo e tenebroso inverno, pelo menos enquanto o fecha tudo não voltar. Não quer dizer que tudo são flores. Com o desemprego correndo solto e com as famílias pisando forte no freio de gastos, o que falta agora é freguês.

Para o lar, doce lar



Carol Fornasier/DIVULGAÇÃO/JC

Após quatro meses e 27 dias de internação, a pequena Maria Carolina teve alta da UTI Neonatal da Santa Casa de Porto Alegre. A bebê, que nasceu no dia 16 de março de 2020, com 27 semanas de gestação e pesando somente 464 gramas, pôde, finalmente, ir para a sua casa pela primeira vez, pesando seus 2 quilos e 880 gramas.

Ciência e espiritualidade

A Escola de Saúde La Salle/Santa Casa promove, hoje, às 19h, a live "Ciência e Espiritualidade: quais os benefícios para a saúde?". O encontro virtual será transmitido pelo canal do YouTube da universidade. No debate, o diretor médico do Hospital São Francisco e Hospital da Criança Santo Antônio, Fernando Lucchese, e o reitor da Universidade La Salle, o professor e médico Paulo Fossatti.

O pior cenário

Mesmo com a economia estagnada, a inflação de julho bateu em 1,63%. E não foi por demanda, que está reprimida há meses. Diversos fatores contribuíram para alta, alimentos entre eles. Para se ter uma ideia, 1,63% é o ganho máximo ou perto disso em aplicação financeira de renda fixa em um ano e olhe lá.

Em compensação....

...com a taxa Selic baixa, é bom momento para renegociar dívidas. A taxa é atrelada ou influenciada por ela. Ainda mais com os juros abusivos a que somos obrigados a nos submeter.

Outro impeachment

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi bem claro ao dizer que furar o teto de gastos pode levar ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É uma das situações previstas em lei. Goste-se ou não de Bolsonaro, é fato que o governo gastou e ainda vai gastar uma montanha de dinheiro com a pandemia. Não existe auxílio emergencial grátis.

Energia alternativa

Pois nem o vírus ganha da criatividade. A mestre da em pós-graduação ambiental da Univates, Laís Bresciani, desenvolveu um proceso de fotossíntese artificial usando dois agentes poluidores, o dióxido de carbono (CO2) e o metano, para produzir combustíveis de baixo impacto ambiental. Como já diziam os romanos, se não puderes derrotar um inimigo, junte-se a ele.

Câmera, luz, ação

A prefeitura de Lajeado inaugura hoje um sistema que emite flashes de luz azul semelhante às usadas nas viaturas policiais para identificar as câmeras de monitoramento. A ideia é que previnam ações criminosas, experiência bem-sucedida em Londres. A conferir.

Bola na rede

O decreto do governador Eduardo Leite (PSDB) que elimina uma série de burocracias para empreendedores e público em geral é um gol em tempos de vírus. Cópia xerox autenticada, por exemplo, não precisa mais. Economiza tempo, dinheiro e sapato.

Por falar em burocracia...

...o Brasil já teve um ministro de Desburocratização, nos anos 1980. Hélio Beltrão fez o que pôde, mas enfrentar o polvo só com dois braços é jogo duro. Conseguiu alguma coisa, mas parte do cipoal podado tornou a crescer.

IPVA escalonado

O deputado estadual e líder da bancada do PSL na Assembleia Legislativa, Tenente-Coronel Zucco, protocolou no início do mês projeto de lei que prevê o parcelamento do pagamento do IPVA em até 12 vezes, como já ocorre em diversos estados (Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal e outros). É para os próximos anos, para 2020 já não seria possível.

Novidades no mercado