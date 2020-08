Onde já se viu

Só falta os ambulantes que não ambulam e camelôs protestarem na frente da prefeitura de Porto Alegre por causa da abertura do comércio formal. Duvidar, quem há de? Na realidade, o comércio de rua nunca deixou de funcionar, salvo alguns poucos dias na primeira semana de isolamento social.

O efeito copo

É o que dá para fazer, dizem os que enxergam o copo meio cheio. Frustrou porque não pode abrir sábado e domingo, reclama a turma do copo meio vazio. Neste último caso, ninguém da área gastronômica conseguirá tirar o pé do barro, porque o fim de semana concentra o grosso do faturamento. Inclusive porque vão famílias e não apenas clientes solitários. Indubitavelmente, os shoppings estão entre os grandes injustiçados.

A III Guerra Mundial

De certa forma é mesmo, com a diferença de não se travar entre nações, mas contra um só inimigo poderoso, o coronavírus. Como em todas as guerras, traz avanços rápidos em todos os campos, que levariam décadas para acontecer. Para ficar só na área da medicina, na II Guerra Mundial surgiu o simples band-aid até novos antibióticos, passando por cirurgias de alta complexidade.

Serra Azul

O tradicional Hotel Serra Azul de Gramado, que sempre primou pela excelência dos serviços, vai se tornar associado da ICH Administração de Hotéis, conhecida pela marca Intercity, entre outros. O Serrazul, novo nome do hotel, segue pertencendo à família, que também manterá a gestão operacional.

Por falar em hotéis...

...o Castelo Saint Andrews de Gramado, um dos endereços mais caros do País, promove no dia 22 o especial Catena Zapata, a maior produtora de vinhos da América do Sul. O jantar custará R$ 450,00 para não hóspedes. É para quem pode.

Campeões de vendas

As plataformas de vendas online estão faturando horrores mesmo na pandemia. Melhor dizendo, por causa dela. A Mercado Livre vendeu, de abril a junho, cerca 1 milhão de itens por dia no Brasil, o dobro da venda no mesmo período do ano passado, informa o jornal Valor Econômico.

Cirurgiões

Em assembleia geral virtual, foi eleito o Conselho de Administração da CoopcárdioRS - Cooperativa de Trabalho dos Cirurgiões Cardiovasculares do Rio Grande do Sul, renovando em um terço seus membros. Para presidente, foi reconduzido por unanimidade para o terceiro mandato consecutivo Renato Kalil, sendo vice-presidente Marco Antonio Goldani.

O coitadismo

A resistência às mudanças no IPVA são parte do ar emburrado dos deputados estaduais, então, vai ser duro para o governo Eduardo Leite (PSDB) conseguir a aprovação do pacote. Um dos pontos é a ampliação deste imposto para os proprietários de automóveis com até 40 anos de fabricação. A alegação é que atinge os mais pobres, com carros antigos, e que não podem pagá-lo. Ora, se alguém não consegue pagar o IPVA, não tem condições de ter carro.

Da Casa do Povo

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei da deputada Sofia Cavedon (PT), que autoriza o Estado a conceder auxílio emergencial para instituições e espaços culturais.

Violência contra a mulher

Além de políticas públicas, é preciso evitar a violência doméstica através da educação. Foi o que defendeu a deputada federal gaúcha Liziane Bayer (PSB). Em live sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha, que contou com a participação da chefe de Polícia gaúcha, Nadine Anflor, e da deputada estadual Franciane Bayer (PSB), a parlamentar destacou que é fundamental agir diante do mínimo sinal de violência que pessoas próximas possam estar sofrendo.

Caminhos a seguir

O MDB gaúcho se organiza para o pós-pandemia com um debate profundo com especialistas nas áreas social, econômica e política. O primeiro seminário "Caminhos para seguir em frente" ocorrerá amanhã, 19h, com transmissão pelo YouTube (mediante inscrição prévia). A organização é da Stória Eventos.

Conduta velada

A partir deste sábado, entra em vigor a legislação de 1997 que leva o nome do título. O diploma legal veta o uso do cargo em funções públicas para beneficiar candidatos e partidos.

Como aguentar o tranco