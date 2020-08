Perambulando pelos cânions

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Fotografia, arte, voos e liberdade. Após lançar o primeiro livro - Paisagens Secretas, Sul do Brasil - e de fazer sucesso em veículos de comunicação renomados na área de fotografia, além de êxito nas vendas da obra por toda América Latina, o fotógrafo Renato Machado entra em um novo projeto de livro-arte. O artista irá registrar imagens de cânions e balões, nas regiões de Praia Grande (SC), conhecida como a capital dos cânions.

Escravos de Jó...

O governo do Estado cria ou muda bandeiras nos municípios, prefeitos reclamam. Reclamam também quando o governador lhes dá poder de mudar a cor, "nem pensar, afasta de mim esse cálice". O Tribunal de Contas (TCE) e o Ministério Público dizem que não pode privatizar o Mercado Público de Porto Alegre, mas a Justiça diz que pode. A cloroquina pode, mas ainda não pode.

...jogavam caxangó

No meio dessa confusão entra o Judiciário. Comércio formal não pode abrir, mas os camelôs podem. Brasileiros não conseguem trabalhar, mas estrangeiros podem. Mercado Público não pode abrir, mas supermercados podem. Antigamente, esse samba tinha um nome que hoje não se pode mais falar. É uma confusão só.

E então...

...chegamos à amarga conclusão de que a humanidade é capaz de façanhas como essa e tantas outras, mas é refém de algo minúsculo que nem mesmo vivo é, posto que é uma capa de proteína que precisa da célula humana para se reproduzir.

Revista e ampliada

O dicionário ideológico gaúcho ganhou mais alguns verbetes. A cloroquina é definitivamente de direita; o lockdown e o isolamento social são de esquerda; bike é de esquerda, automóvel é de direita; e, se for de luxo, é de extremíssima direita. Quem não usa máscara é nazista; rua é de esquerda e o Parcão é de direita.

Mal humor

É o sentimento reinante no ambiente bursátil. O Ibovespa pode não confirmar o otimismo propagado. Cerca de 27% dos investimentos na bolsa são de pessoas físicas, mas já existe tendência de pé no freio, analisa o economista Sidney Souza Nehme, da NGO, porque a economia vai demorar a reagir. Então, onde aplicar suas reservas é a grande pergunta.

O bode fica

A página comentou ontem que a proposta de abertura parcial para depois fechar tudo por 15 dias, um desatino na opinião de muitos empresários, podia ser bode na sala para posterior negociação. Não se confirmou. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), anunciou que, por força do pedido de impeachment, não houve condições de se reunir com empresários. Só nos resta orar.

Feliz estada em Marte

O rover Curiosity da Nasa comemora 8 anos - anos terrestres, vale lembrar - em Marte. A missão foi lançada em novembro de 2011 e chegou à cratera Gale na noite de 5 de agosto de 2012. Ali, o Curiosity iniciou estudos sobre a presença de água no Planeta Vermelho e fontes de energia que possam ter sido utilizadas para o surgimento de vida há bilhões de anos.

Promessas aéreas

A Virgin Galactic e a Rolls-Royce anunciaram uma parceria para desenvolver um novo avião comercial supersônico capaz de superar em três vezes a velocidade do som, o equivalente a cerca de 3.700 km/h. São Paulo-Miami em 1h45min, informa o site Todos a Bordo. Esperem sentados na janelinha. Por enquanto, a aviação comercial está no modo voo de galinha. Vai demorar para sair do chão.

O imexível

Com relação ao fato de o Viaduto Otávio Rocha não constar na lista das revitalizações, a prefeitura da Capital esclarece que ele "é composto de uma técnica de estruturas mistas e possui um revestimento protetor de emboço e reboco com pó de pedra denominado 'Cirex'. Ele na realidade não é pintado, a pigmentação é do material de sua construção. O viaduto é tombado e, por isso, não pode ter seu projeto arquitetônico alterado". Certo, mas será mesmo que por ser tombado não pode ser reformado, mesmo que necessite?

Manual de instruções

Para preparar seus candidatos para as eleições, o MDB gaúcho elaborou uma cartilha de como usar as redes sociais. Como o assunto é vasto, houve preocupação extrema em explicar de forma gráfica o que é certo e o que é errado, públicos-alvo, datas, gênero etc. É manual de instruções perfeitamente legível e claro, não um desses de eletrodomésticos escritos por engenheiros.

Calor aqui, frio lá