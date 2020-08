Para começar bem...

...a semana, nada como uma visão bucólica trazida do Interior. Os últimos dias tem sido amenos no tocante à temperatura, menos conturbados em termos de novos casos de coronavírus e de preocupação crescente com o tudo fechado que tira emprego e renda.

Papo de segunda

Na sexta-feira de manhã, ouviu-se esse diálogo na fila de lotérica do Mercado Público, em Porto Alegre. - A patroa me pediu que levasse chá de nó de cachorro, mas a banca que vende ervas não atende o telefone. Azar o dela. - Nó de cachorro? Pra que serve? - Ué! É o viagra dos pobres, não sabias? É só fazer uma infusão como qualquer chá. É tiro e queda, meu. O outro ficou matutando por alguns segundos. - Bom, então o azar não é dela. É teu.

O caminho do Rio Grande do Sul

Investir em alta tecnologia é um caminho para o Rio Grande do Sul recuperar o protagonismo como estado de economia forte. A tese é do ex-governdor Antonio Britto, na entrevista publicada nesta edição.

E um elogio a Leite

Vale a leitura também porque Britto aceitou falar, com o distanciamento do tempo, mais de 20 anos depois, dos principais temas do seu governo - privatizações, atração de investimentos, renegociação da dívida do Estado, concessões de rodovias. Também falou de política, criticou a falta de consensos e, nesse aspecto, elogiou a ação do governador Eduardo Leite (PSDB), a quem não conhece pessoalmente.

A dor ensina a gemer...

...e a vender. Uma loja de roupas do Iguatemi bancou live de dupla sertaneja para atrair clientes. Pelo Whats, um cliente de Alvorada pediu uma peça de roupa, então, o gerente da loja a levou até sua casa. O cliente gostou e encomendou mais sete. Esse novo modelo de venda presencial é um sucesso.

Dia dos Pobres

Entidades empresariais não escondem que as vendas do Dia dos Pais vão ser decepcionantes a continuar o regime fechado de hoje. Seria uma boa oportunidade de tirar pelo menos tirar um dos pés do bairro. Provisoriamente que fosse.

A vida de volta

Pesquisa do Valor Econômico mostra que os brasileiros aderiram ao home office, mas que depois da pandemia querem sua vida de volta. Faz sentido. Achar que vai gostar de trabalhar em casa, embretado entre quatro paredes que ele já conhece de cor e salteado centímetro por centímetro, é vã ilusão. Depois de todos esses meses, tomaram um fartão de lar.

Grande perda

O brilhante e versátil escritor e jornalista francês Gilles Lapouge faleceu aos 97 anos. Escrevendo para o Estadão há 70 anos, era apaixonado pelo Brasil. E os leitores eram apaixonados por ele.

Os mais altos

A expansão da aviação regional da China é de tal ordem que tem oito dos 10 aeroportos mais altos do mundo. O campeão é o aeroporto de Sichuan, a 4.410 metros, com pista de 4,2 quilômetros de comprimento - nessa altitude, o ar rarefeito reduz a potência das turbinas. Até 2008, o recorde era de El Alto, na Bolívia, com 4.061 metros acima do nível do mar. Hoje, é o quinto mais alto.

Uns & outros

O Ministério Público Federal e 25 municípios da região de Bento Gonçalves assinaram TAC para o uso de cloroquina em pacientes com Covid-19. Tudo bem, mas quando o presidente Jair Bolsonaro estimula o uso deste medicamento é crucificado.

Como nos ensinaram

O presidente Bolsonaro tem sido criticado por aparecer em público sem máscara. Então, aos fatos como nos ensinaram. Ele já teve o vírus e o período em que poderia infectar alguém já passou. A máscara evita que alguém transmita a doença. Reinfecção? O Hospital de Clínicas de São Paulo informou, há cerca de duas semanas, que essa possibilidade não é registrada na literatura médica mundial.

Prata da casa

A médica Sheila Martins, chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento e professora da Faculdade de Medicina da Ufrgs, foi eleita presidente da World Stroke Organization, única organização mundial focada em acidente vascular cerebral (AVC).

