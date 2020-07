Ói nós aqui traveiz

Na semana passada, a prefeitura de Porto Alegre anunciou que havia feito uma grande operação no Centro Histórico, aprendendo mercadorias sem procedência e falsificadas. Como sempre, enxugaram gelo. Ontem, os informais lotearam artérias do Centro, como a Rua da Praia. Enquanto isso, o comércio formal se estrepa, definha e faz das tripas coração para pagar os funcionários que restaram.

No fundo do poço

Por falar em abrir...

Tudo em dia...

...ou quase em dia

A coluna do Prestes

O azarado

O Capitão Capeta

De três que são quatro...

...ao efeito ralador de coco

Médicos online

Banco de Alimentos

A campanha "Selfie do Bem", parceria do Supper Rissul com a Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, foi prorrogada até 6 de agosto. A ação, que marca os 21 anos da rede de supermercados, convoca os gaúchos a doarem suas selfies através do site www.selfiedobem.com.br. A cada foto postada, o Supper Rissul irá doar R$ 5 para a instituição.