O grande irmão

Esse posto de observação da Brigada Militar na Esquina Democrática é analógico, por assim dizer, mas cumpre muito bem sua função de prevenir a ação de larápios neste ponto emblemático de Porto Alegre. Simples, barato e eficiente.

Corruptovírus, o eterno

Esta ferramenta de denúncia, criada em maio, já recebeu 57 denúncias de corrupção relativas a Covid de 20 estados diferentes neste curto espaço de tempo. Todas foram ou serão encaminhadas ao Ministério Público. Onde há doença há corrupção, outra das nossas mazelas. O ser humano não falha.

Primeira condição...

...de um político de sucesso é ter cara de pau, e da madeira mais dura que a natureza oferece. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que a saída do seu partido e do MDB no Centrão nada tem a ver com a eleição da Mesa Diretora da Câmara em 2021. Político só fica vermelho quando fala a verdade.

Primeiro o telefone...

Sondagem dos Meios de Hospedagem da Fecomércio-RS com 385 empresas do setor, entre 1 e 17 de julho, apontam que as reservas são realizadas, em maioria, por meio da central telefônica (93%). O balcão é o preferido por 69,1%, seguido pelo site próprio (68,3%) e plataformas de reservas (66,8%)

...depois o balcão

Os dias de semana são os de maior ocupação para 75,3% das empresas entrevistadas e os finais de semana são responsáveis por 24,7% da ocupação, sendo que 69,9% são de pessoas viajando a negócios e 28,8% a lazer. Apenas 1,3% das hospedagens refere-se a turismo de saúde.

Os dois lados do IPVA

O novo IPVA vai derrubar os proprietários de carros velhos. Não vai ter mais a redução progressiva e isenções de acordo com o ano de fabricação da forma como é feita hoje. Esse é o lado ruim, mas certamente uma parte considerável de carros não têm a mínima condição de trafegar, nem dos seus donos em mantê-los.

Alento na Serra

A proposta do governador Eduardo Leite (PSDB) de permitir a reabertura controlada, ou um nível abaixo da bandeira atual desde que os prefeitos das regiões estejam todos de acordo, deu alento ao Interior. No caso de Gramado, por exemplo, significa 49 municípios.

Por falar em Gramado...

...o município com bandeira vermelha vive uma situação singular. Os turistas que lá vão se obrigam a fazer refeições em Nova Petrópolis, onde a bandeira é laranja, como conta o jornalista Miron Neto.

Nova direção

Marcus Coester, da Aeromóvel Brasil, foi reeleito presidente da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Os presidentes de honra são André Meyer da Silva (Máquinas Condor) e Oscar Foerster (Auditoria Confidor).

Ameaças vãs

Foi indiciado um empresário que ameaçou de morte o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Seu nome não foi revelado, mas ele alegou que estava com problemas sérios devido ao isolamento social. Como ele, são centenas e talvez milhares de empresários que estão na mesma situação. Sem falar nos funcionários e ex-funcionários na boca da miséria. O prefeito não é exatamente um campeão de popularidade.

Aos números

Não só de números e percentuais implacáveis se vive em uma pandemia. O Brasil já chegou a 1,6 milhão de pacientes recuperados da Covid-19. A taxa de letalidade de 3,7% ainda é alta, mas já esteve bem acima dos 5%.

Grupo de risco