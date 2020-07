Dor de cotovelo

Vai ser interessante observar como os candidatos vão se portar durante a campanha eleitoral deste ano. Abraços e aperto de mãos é a senha tradicional para se comunicar com o eleitor. Mesmo que a vacina contra o coronavírus surja até lá, o medinho vai ficar por um bom tempo. A imagem mostra Tainá Vidal, primeira-dama de Porto Alegre, visitando a população da Ilha Grande dos Marinheiros. Sugere um cenário futuro para os candidatos, que poderão ficar com as roupas puídas na altura dos cotovelos.

O câncer não espera

O oncologista Bruno Ferrari, presidente do conselho do Grupo Oncoclínicas, está preocupado. Segundo estimativa das Sociedades Brasileiras de Patologia e de Cirurgia Oncológica, apenas no mês de abril, 70% das cirurgias oncológicas foram adiadas. Além disso, ao menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer devido à não realização de exames essenciais para identificar a doença.

Microfone aberto...

...Gilmar Mendes por perto. Ao comprar briga e insistir nela com ataques verbais, com o Exército, o ministro do STF Gilmar Mendes está se transformando no Bolsonaro do Supremo. E é candidato único, porque o Capitão fechou seu microfone por ora.

Café da manhã

Os mercados mundiais começaram a manhã de ontem com muito otimismo. E por uma boa razão. A Biotech Moderna informou que, em teste inicial, sua vacina produziu anticorpos em todos os testados. Como farmacêuticas de todo o planeta estão testando seus produtos, não será exagero dizer que teremos uma profusão delas. Oremos.

O coronavoucher

O auxílio emergencial do governo Bolsonaro foi assim batizado pelo jornalista Carlos Brickmann, do blog Chumbo Gordo. Por extensão, o Bolsa Família e mecanismos semelhantes fazem parte da mesma ninhada gerada pelo Prêmio Nobel de Economia Milton Friedman, o pai do neoliberalismo, com o codinome imposto de renda negativo.

Por falar em isolamento...

...o comportamento individual ou coletivo sofre um bocado de mudanças nos hábitos de consumo, algumas permanentes mesmo depois do reinado do vírus. Quem souber canalizá-los para seu negócio vai se dar bem.

Comida caseira

Com o isolamento, alguns hábitos alimentícios vão mudando e se adaptando. A BRF, uma das maiores companhias alimentícias do mundo, aponta que estão em alta produtos congelados - por serem fáceis de armazenar -, fatiados, embalados e margarina sem gordura trans. Por isso, a empresa já ampliou para 80 suas opções de congelados, incluindo até macarrão que leva 5 minutos para cozinhar.

A propósito

Vale a pena ler o levantamento que está publicado no caderno especial Comércio, nesta edição do JC. A pesquisa O Porto-alegrense e o consumo - 2020 mostra uma série de novidades no hábitos em meio à pandemia.

Vírus não entra

Reeleito para mais um mandato, até 2023, à frente da Fiergs/Ciergs, Gilberto Porcello Petry assume para nova gestão na próxima segunda-feira, às 17h. Apenas o presidente e seus vices estarão presentes à cerimônia de posse das novas diretorias das duas entidades. Mas vai ter transmissão ao vivo e a cores.

O que a casa oferece

Leitor José Luiz Duarte conta como se exercita em casa nestes - até ontem - 118 dias de isolamento. Caminha pela sua residência três vezes por semana por 15 minutos, faz exercício de agachamento, abdominais e musculação com pacotes de arroz. Mais uma serventia deste alimento.

Surpresa nos Alpes

Jornais de 1966 perfeitamente legíveis apareceram nos Alpes franceses, depois do degelo do glaciar do Mont Blanc. Acredita-se que estavam a bordo de um avião indiano que caiu na região. Duas anotações: 1) preocupante o derretimento dos glaciares; 2) o impresso, jornal no caso, fica.

Lance de Craque

A Sol Maior, que realiza um trabalho de inclusão utilizando a música e a dança como ferramentas, foi uma das instituições apoiadas pelo Lance de Craque, projeto solidário do jogador do Inter D'Alessandro, e empresas parceiras. A verba recebida vem auxiliar as 450 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

