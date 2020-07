O portão pode ter várias serventias, entre elas, ser um mural ou quadro de avisos. Donos de pequenas bancas do Mercado Público de Porto Alegre afixaram seus telefones para que o cliente possa fazer pedidos. O cartaz maior é o de um dos produtos mais consumidos, a erva de chimarrão, companheiro fiel de todas as horas, inclusive as amargas. Amargo com amargo fecha todas.

Eleições no Crea

A Sociedade de Engenharia (Sergs) propôs a suspensão das eleições do sistema Confea/Crea, previstas para quarta-feira. Defende que o pleito seja adiado para novembro, em função do isolamento social determinado para evitar a propagação do novo coronavírus.

Último recurso...

O site de relacionamento MeuPatrocínio, que faz a intermediação de relações que envolvem vocês sabem o quê, registra que 500 mil universitárias são patrocinadas por seus parceiros durante a pandemia, mas no total a plataforma conta com 2 milhões de sugar babies, com idade média de 23 anos - 76% são universitárias.

...ou o primeiro?

Observem que estamos falando de apenas um desses serviços. Há um número incalculável deles, pessoa física ou jurídica, intermediando relações. Por pudor, preconceito ou desconhecimento, fechamos os olhos para o fato do sexo pago direta ou indiretamente fazer parte do modo de vida brasileiro.

Vigilante mascarado



RAFAEL MELLO/DIVULGAÇÃO/JC

Este cão participou do protesto dos comerciantes contra a proibição da abertura das lojas. De forma passiva, é claro. A vantagem é que é focinheira e máscara ao mesmo tempo, embora os animais não estejam nem aí para o vírus. Não é o caso do dono.



Novos negócios...

A gigante norte-americana TNS, líder mundial em conectividade em meios de pagamento, anuncia sua entrada no Brasil, depois de ter adquirido a brasileira Link Solutions, especialista em internet das coisas. No popular, a TNS vai expandir a conectividade de comunicação entre máquinas e telemetria. Como os gafanhotos, daqui pulará para toda a América Latina.

...velha dependência

Parece complicado, mas é um negócio que já movimenta bilhões. Assim como no passado se dizia que o turismo era uma indústria sem chaminés, hoje esse tipo de negócio só requer uma maquininha e internet. E visão, tino comercial e conhecimento. É uma indústria sem chaminés, sem grandes prédios ou espaço físico. Como em tudo na vida, só depende de uma coisa: eletricidade.

Sangue frio

A volatilidade financeira já é um estado de espírito. A definição é do economista Sidnei Souza Nehme, da NGO Câmbio News. De fato, o câmbio tem dado pinotes. Suas antenas são mais sensíveis que as dos insetos, vive sobressaltado. Há que se considerar que a especulação, que faz parte, é só para humanos de sangue frio, como as cobras.

Erro no calendário

Até o final de semana, o número de internações em Porto Alegre estava em queda, com a explicação oficial que se devia às medidas de isolamento decretadas "há duas semanas". Perdão. As medidas mais duras completam duas semanas amanhã, e as restrições ao uso do TRI, uma semana na próxima quinta-feira. Considerando que os sintomas aparecem entre 10 e 14 dias, a tendência pode ter começado antes. Sem falar no atraso das notificações.

Previsão retroativa

Uma astróloga explica o viver do Capitão. Considerando a data e hora de nascimento de 21 de março de 1955, às 14h45min em São Paulo, diz ela que "Jair Bolsonaro está atravessando trânsitos difíceis sobre seu mapa natal. A oposição que Saturno está fazendo ao seu ascendente o deixa mais vulnerável, não só às doenças oportunistas que surgem devido à baixa imunidade". Bem, para chegar a essa conclusão é só ler jornal.

Mutatis mutantis