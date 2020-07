De volta ao passado

A imagem mostra uma cena cotidiana do Centro Histórico de Porto Alegre, obtida em meados da década de 1970. Aparecem dois engraxates - profissão que ruma para a extinção - com um deles vendendo jornal. A foto também mostra as bancas do antigo Abrigo dos Bondes, na Praça XV. A manchete da extinta Folha da Tarde remetia à inflação de 2% ao mês, que antes do Plano Real chegou a ser dez vezes maior.

O exército dos sem

Em torno de 130 mil trabalhadores de Porto Alegre não podem usar o cartão TRI porque exercem atividades que não são consideradas essenciais. Tirando alguns, digam o que hoje não é atividade essencial para essa gente. Com a pandemia, todo mundo precisa se virar nos 30 todo santo dia se quiser sobreviver.

Distribuição em massa

Desde o início da pandemia, a Fasc já distribuiu 32 mil cestas básicas para quem mais necessita. Além disso, dentro do projeto Prato Alegre, da Secretaria de Desenvolvimento Social, 700 marmitas são distribuídas diariamente para moradores de rua.

A cobrança

É uma ingerência bem-vinda essa dos investidores cobrarem redução do desmatamento no Brasil (matéria na página 9). Está demais. Não raro, nem é tanto por eles, mas para consumidores que fazem essa cobrança sob ameaça de boicote. Não se sabe se essa mesma atitude é tomada por investidores do Sudeste Asiático, onde a motosserra come solta.

As aparências enganam

É um erro comum se analisar o patrimônio de políticos ou de pessoas públicas como sinal de folga financeira. Patrimônio não é renda, em primeiro lugar; segundo, alguém pode ter um grande patrimônio, mas ainda assim não ter, ou ter baixa liquidez.

A falta que ela faz

A propósito da nota de quinta-feira sobre vermífugos que combatem o vírus, cujo princípio ativo é invermectina, leitores informam que o produto em suas várias marcas está em falta nas farmácias, e as distribuidoras não têm previsão de recebimento. Isto sim está a merecer atenção da Secretaria da Saúde.

O caminho das pedras



JOÃO MANOEL ASSUNÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC

Depois do temporal e aguaceiro que transtornou a cidade, o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim (PP), foi conferir os estragos em vários bairros da Zona Sul. Em determinado momento, parecia que estava caminhando sobre as águas. Paim comentou que não era Jesus, mas estava aí para ajudar a resolver os problemas do povo.



Historinha de sexta

Nos tempos em que o Carmen's Club, ou simplesmente a Tia Carmen, reinava nas casas noturnas de Porto Alegre, três amigos, cujas caravelas já estavam prestes a dobrar o Cabo da Boa Esperança, se encontraram no início da noite em uma cafeteria próxima ao casarão do sexo da rua Olavo Bilac, na Cidade Baixa de Porto Alegre. Um deles tomou a palavra. Suas mãos tremiam quando levou o café à boca. Sabem que estou com uma vontade danada de conhecer a Tia. Nunca fui lá. Sou do tempo das boates, do Butikim, Uisque Agogô. Me contaram que lá tem uma mulherada de cinema, tudo violão... O segundo meneou a cabeça, concordando. É mais ou menos meu caso. Passei de carro na frente, mas nunca deu jeito de entrar. Gostaria de dar uma olhada, talvez um pouco mais que isso. Vocês sabem que fui um Don Juan. O terceiro estava absorto, mirando com dificuldade a xícara para despejar gotas do adoçante. Conseguiu, mas não sem deixar cair duas nas calças. Se deu conta que os amigos queriam sua opinião. Ergueu olhos. Ok, mas o que nós vamos fazer lá?

Ruas cheias