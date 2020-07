Quem entra na chuva...

...é para se molhar. Ainda mais o prefeito. Nelson Marchezan Júnior (PSDB) foi ver de perto os estragos causados pela forte chuva que caiu em Porto Alegre. Com o acúmulo de lixo, entulhos e troncos, o Arroio Cavalhada entupiu geral. Foi preciso até o uso de uma retroescavadeira para limpar o valão na avenida Juca Batista e na rua Ângelo Corso.

Orações ao alto

Rezai para que não apareça um vazamento ou outro problema hidráulico, rezai para que seu computador ou celular não dê pau, rezai para não aparecer doença que necessite internação hospitalar que não seja a peste, rezai para tudo que necessite reparos. Porque se aparecer um que seja, tudo estará fechado e nós, ferrados.

Agosto, mês do desgosto

O Sindilojas Porto Alegre informa que quase 70% das empresas de comércio só tem capital de giro para mais um mês. É o mesmo cálculo de proprietários de grandes restaurantes da cidade. Mesmo sacando reservas pessoais, agosto é o limite. Depois, só Deus sabe.

Espírito fechado

Grassa uma outra epidemia em que sectários não toleram outras verdades que não as suas. O argumento é que é preciso ter o espírito aberto para ideias, desde que sejam as suas. Como já disse o biólogo e historiador francês Jean Rodtand, ter espírito aberto não significa escancará-lo para tolices.

Projeto de rua

Funcionária de uma empresa de Porto Alegre, a ex-moradora de rua Eliana Soares montou o projeto Mãos Unidas para auxiliar a alimentar outras moradoras de rua que estão nesta triste condição. O telefone dela é (51) 9955.60810. Aliás, ela superou sua condição e hoje é assistente administrativa da empresa que a acolheu.

Os espertos chineses

A propósito da nota de ontem sobre os frigoríficos gaúchos, leitor que é do ramo explica que a China se aproveita "da mídia gratuita" para alarmar os produtores. É, faz todo sentido, até porque o preço da carne está subindo por falta do produto.

Mortalidade aérea

Quantas empresas aéreas vão sobreviver à pandemia é questão em aberto. Provavelmente poucas. Como acidente de avião, nunca é uma causa só, é uma sucessão de eventos. Dívidas monstruosas, demora na recuperação do fluxo turístico e falta de renda dos passageiros, entre outros. A volta ao normal não é observável no radar.

Quando saíram de Cuba

O site uruguaio Subrayado publicou extensa matéria sobre a migração ilegal de cubanos para o país, passando pelas Guianas e depois por Porto Alegre direto, sem passar pela migração. O custo é de US$ 1,2 mil por pessoa, segundo a publicação.

Estranho, mas funciona

A eleição para presidência dos Estados Unidos é estranha. Como o individualismo norte-americano é feroz, o voto não é obrigatório e a abstenção é enorme. Somando-se o fato de não ser ele e sim o colégio eleitoral que decide a pugna, um candidato pode se eleger com menos sufrágios do que o segundo colocado, devido aos diferentes pesos do colégio eleitoral. Mas sempre foi assim e por ser sempre assim, funciona na maioria das vezes.

A nova praga

No Face já era uma chatice receber abobrinhas e vídeos que não interessam e até são fake. Aí descobriram que podiam postar no inbox. Resultado: tudo mundo teve essa brilhante ideia ao mesmo tempo. E as mensagens que realmente interessam passam despercebidas. Agora são os grupos do WhatsApp. Jesus!

De vermes e vírus I

Ainda em abril, a página informou que pesquisadores australianos tiveram resultados promissores nos testes com antiparasitários. Médicos e veterinários locais confirmaram que a ivermectina é um derrubador de vírus, usado em toda sorte de animais. Ninguém deu a mínima.

De vermes e vírus II

Médicos recomendam que humanos devem ingerir o vermicida para matar vermes, que todos os temos. É produto encontrado em qualquer farmácia, e tem boa margem de segurança. Sua ação é profilática e pode ser utilizado antes ou tão logo surgirem os primeiros sintomas. Agora, quatro meses depois, o antiparasitário ganha seu lugar ao sol.

Reunião de trabalho