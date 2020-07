Quadro de avisos

A Natureza tem algumas particularidades que geralmente ignoramos. Quando agredida, como está sendo hoje, ela não reclama, ela se vinga. Ler o céu também é preciso. Essas nuvens de grande altitude indicam mudança no tempo, aquilo que o urbano chama de mau tempo, mas que para o campo nem sempre o é.

O exame do guarda-trilhos

Uma empresa que opera ferrovias precisou de um guarda-trilhos. Selecionou um dos candidatos e aplicou uma prova oral. O examinador fez uma série de perguntas. Se numa madrugada no deserto vier de um lado um trem carregado de gasolina e no sentido oposto outro carregado de explosivos, o que ele faria? - Acionava a chave do desvio, respondeu ele. - Quebrou, redarguiu o examinador. - Bom, então aciono o rádio. - Terminou a bateria, respondeu o outro. - Sacudo a lanterna. - Não tem querosene. - Então faço uma fogueira com galhos de árvores. - Estamos no deserto, lembra? O que você faz? - Bueno, então chamo minha mulher, disse o candidato. O examinador não entendeu. - Vou convidá-la para ver o maior acidente de trem do mundo. Qualquer semelhança com o que vem aí não será mera coincidência.

A morte pela cura...

Do ponto de vista de impedir a circulação de pessoas em Porto Alegre, o decreto é impecável. Talvez só um castelo da Idade Média em tempos de guerra seja semelhante. Área azul fechada, restrições ao uso do vale-transporte (em torno de 75% o utilizam), restrições nos supermercados e até nas lojas de material de construção civil, entre outros fechamentos.

...e a equação da dor

A questão é outra. Impedidas de trabalhar, a maior parte das pessoas, que ganham menos do que necessitam para sobreviver (mal), reagirá como até no curto prazo? Você sobrevive sem igreja, academia, bar... Mas sem combustível financeiro que permite enviar energia para as células, o carro humano não sai do lugar. É uma equação de dor sem solução.

Cenário atual

O Menu POA de hoje, tradicional espaço de debates da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), terá mais uma edição on-line em função da pandemia. O tema será O cenário atual e suas implicacoes nos mais diversos setores. O bate papo começa às 14h e terá a participação do diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, e de Juliano Carraro, sócio fundador da vinicola Lidio Carraro.

No freezer

A serra catarinense registrou 7,4 graus negativos no final de semana, congelando lagos e riachos. Atraiu muitos turistas do estado e de fora dele. Quem disse que não se fazem mais invernos como antigamente?

O General Inverno

Quando a poderosa máquina de guerra alemã invadiu a Rússia na II Guerra Mundial, o alto comando desprezou o rigoroso inverno da União Soviética. A Wermacht nem mesmo deu fardas e casacos apropriados à sua infantaria para suportar temperaturas de -20 graus. Foi um massacre. Dizia-se então que a Alemanha perdera a guerra para o General Inverno. Talvez o mesmo general seja hoje o maior aliado do coronavírus.

De onde sai...

...tanto dinheiro vindo do governo? Antes da pandemia, era preciso esmolar até para construir uma pinguela, agora a cornucópia jorra recursos sem parar. Como maná só caiu do céu nos tempos bíblicos, ou o governo saca no cheque especial ou gira a manivela da impressão. Em ambos os casos, causa desequilíbrio fiscal. Prepararem-se para mais impostos. Ou aumento das alíquotas dos atuais ou nova CPMF.

O trem das duas classes I

O Brasil é um trem de passageiros com duas classes. Uma é a do funcionalismo público em geral. Que custa R$ 1 trilhão por ano ou 13,6% do PIB. Gozam de irredutibilidade salarial, estabilidade e ganham salários 96% mais altos do que os da iniciativa privada, na mesma função.

O trem de duas classes II

A segunda classe sabemos quem é, o trem Brasil e injusto. E uma reforma administrativa para valer? Dormita em alguma gaveta. Por isso o deputado federal mineiro Tiago Mitraud, do Partido Novo, organiza a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa.

Assim não dá

Quem se submeteu a teste rápido pelos vários kits disponíveis no mercado, respira aliviado quando o resultado dá negativo. Só que agora especialistas dizem que eles nem sempre são confiáveis, com frequentes falsos negativos e falsos positivos.

Aos mais vulneráveis

Os auditores-fiscais de Porto Alegre já arrecadaram só pela categoria mais de R$ 49 mil para doações. A Campanha de Solidariedade da associação dos auditores já beneficiou 20 entidades que representam 630 famílias.

Segunda onda

As acusações de recebimento de propina da Odebrecht contra o senador José Serra (PSDB-SP) estão prescritas, conforme decisão do STF, que já havia julgado o caso e decidido pelo arquivamento da denúncia. O mesmo aconteceu com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não encontrou provas. Quem reviveu o caso "não sabia".

Imaginação fértil

A Justiça paulista confirmou a condenação do ator Zé de Abreu, que terá que indenizar em R$ 20 mil o Hospital Albert Einstein por ter dito no Twitter que a facada em Jair Bolsonaro fora "elaborada" pelo Mossad, serviço secreto israelense, com apoio do hospital. Essa tese inverossímel foi encampada por parte da esquerda.

A cota do vírus