Uma outra preocupação

A ponta de um iceberg está se tornando visível no Litoral gaúcho, talvez de gente que não tem para onde ir. Estão acampando nas imediações de condomínios de luxo de praias do Rio Grande do Sul. Os donos dos imóveis estão preocupados. No caso, o Lagos Park, em Xangri-lá, um dos metros quadrados mais caros do Estado. Outros estão acampando às margens da Estrada do Mar, também defronte a um condomínio fechado.

Subidas e descidas

O Ibovespa perdeu, em dólares, 39,06% no primeiro semestre. Entretanto, cabe observar que, no segundo trimestre, teve recuperação de 30,18%, amenizando a queda neste ano. Em um raciocínio frio, despojado de "mas...", o bom momento para comprar ações foi no meio da pandemia.

Muy amigo

Com caldo do coronavírus, o Nojento, estamos como o diabo gosta. Chuva e ventos fortes, temporais, granizo, deslizamentos, cheias em rios mas sem compensar o déficit hídrico, nuvens de gafanhotos à espreita, com tudo mundo pelado e mais pobre que rato de igreja. Sem previsão de alta e respirando por aparelhos, o Rio Grande do Sul tem no subsolo um enorme cemitério de sapos e caveiras de burro. E isso que São Pedro é o padroeiro do Estado.

Disputa pelos cofres raspados

O PTB anunciou ontem a pré-candidatura do ex-prefeito José Fortunati à prefeitura de Porto Alegre, uma das tantas já alinhavadas para a eleição deste ano. Fica a curiosidade em saber se todos os anunciados antes da pandemia se alinharão na largada. Parte como figuração para o segundo turno. Vai ser duro administrar a Capital sem dinheiro e com a receita caindo.

No tempo das diligências

É de espantar a ingenuidade do ex-quase ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, em acreditar que uma vírgula falsa não seria detectada no seu currículo, principalmente no governo Bolsonaro. Fingir diplomas funcionava no tempo das diligências e comunicações falhas. O caso também mostra como é difícil achar um homem público sem mácula na sua biografia neste bendito país.

Marte ataca?



ÍON MORAES/DIVULGAÇÃO/JC

Na noite do dia do 23 de junho passado, moradores do Litoral Norte viram luzes estranhas no céu. Na real, seriam meteoroides Coincidentemente, esses círculos perfeitos foram vistos na areia em Imbé, círculos já avistados em vários países e até em filmes. É uma pegadinha que requer habilidade para construir. Tudo é natural, inclusive o sobrenatural.

Horizonte incerto...

As empresas aéreas até tentam, mas está difícil continuar voando no meio desta tempestade. As poderosas mundiais que se destacavam pela frota numerosa com aviões com grande capacidade de passageiros, como o Boeing 747 ou Airbus 380, estão se vendo em palpos de aranha. O reinado dos grandalhões se foi.

...e rumo ao deserto

Sem compradores, o remédio é deixá-los estacionados em desertos, onde a umidade é quase zero, ou quem ainda não os recebeu ou mal recebeu estão tentando devolvê-los às fábricas, o que cria outro problemão. Nacionais como a Gol esperam queda na receita de 70% no segundo trimestre.

Na rebarba do vírus

O comediante Renato Aragão foi deixado da Globo após 44 anos de casa, a maioria com o programa Os Trapalhões. A exemplo de outros artistas como Miguel Fallabela e Vera Fischer, a emissora encerrou os contratos e seu aproveitamento se dará só em casos específicos.

Laranjais gaúchos

O Rio Grande do Sul é o único estado do País em que ser laranja não dá processo nem incomodação com a Receita Federal.

Americanismos

A moda agora é usar keynote speakers, ou simplesmente palestrante. O brasileiro tem uma estranha vocação para usar termos ingleses, e quando os aplica, mesmo tendo similar nacional, não raro os pronuncia de forma errada. O marco regulatório do ze buqui is on ze table foi com a matéria-prima chamada Michael Jackson.

Na ponta da doação