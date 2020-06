Protesto do comércio

Rebeldia de rebento

Até quando vai...

Da forma que a situação se encontra, na realidade, o poder público está é empurrando a parada geral com a barriga. Como não existe no horizonte nenhum sinal de que o vírus suma do mapa, mais dia menos dia ou quebra todo mundo ou começa a flexibilizar.

...a parada geral?

E os outros?

Máscaras, o lado ruim I

O primeiro é o custo. A turma da Geladeira Cheia pode não ter essa preocupação, mas para os caras da Geladeira Vazia, pesa muito no bolso. Mesmo usando apenas uma por dia, as descartáveis custam em torno de R$ 300,00 por mês. Para quem ganha pouco, nem pensar.

Máscaras, o lado ruim II

Doce ilusão

Saber iludir-se bem é a primeira qualidade do estadista, já disse o poeta Fernando Pessoa. Bem apanhado. Em terras brasileiras, quem reforça essa ilusão aos governantes é a turma do tapinha nas costas e dos puxa-sacos.

Pena de norte

No Aeroporto Paris-Orly, mas só para o coronavírus, o Nojento. Robôs que circulam por entre os passageiros, câmaras térmicas e um neon azul que liquida com o vírus são algumas novidades em Orly, já aberto para turistas. Essa pena de morte todo mundo aprova.

A teoria do cavalo

Cavalo ganha uma vez, sorte; cavalo ganha duas vezes, coincidência; cavalo ganha três vezes, aposta no cavalo. De algum tempo para cá, o presidente Jair Bolsonaro tem se afastado dos olavistas, fez agrado ao Supremo Tribunal Federal, deixando de arrostá-lo, e nomeou um ministro de Educação fora do espectro ideológico. Parece tendência.

Câncer infantil

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, parecer favorável ao projeto do deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) que institui a política de diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil. A elaboração do texto teve importante participação do Instituto do Câncer Infantil. Em resumo, facilita a internação em centros especializados de quem sofre da doença, na faixa de zero a 19 anos.