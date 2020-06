Separados, mas juntos

Um dos grandes dramas vividos pelos idosos é o duplo isolamento. Parentes não querem se expor ou temem contagiá-los. O Residencial Laranjeiras de Santa Cruz do Sul inventou a forma que ameniza a solidão, uma placa de acrílico entre quem mora e quem visita. Cabeça é para isso.

Os em pé

Pedir um cafezinho e água em uma cafeteria para consumir em pé, junto à porta de entrada, exige prática e habilidade. Beber, segurando a xícara com uma mão e a garrafa na outra, é coisa para quem tem três braços.

Outra praga

Só faltava essa. A Argentina está em alerta devido a uma nuvem de gafanhotos em província próxima à nossa Fronteira-Oeste. Devoram tudo que está em pé ou deitado. Essas nuvens vêm da África, trazidas pelas jet streams, ou correntes de jato. Eles se reproduzem com facilidade, e botam ovos que eclodem na primavera. A salvação se dá por chuvas fortes para "afogar" aqueles que vão nascer. Matéria na página 9.

A hora do rompimento I

Sempre se repete que é falsa a dicotomia vírus-economia. Sem eliminar a ameaça primeiro, a roda que faz girar tudo também será prejudicada. Até por aí. Chegamos ao ponto em que tudo fechado vai matar o doente pela cura. Já está matando, aliás. E para os pequenos comerciantes, não têm UTI econômica.

A hora do rompimento II

Era de dar pena a reação dos donos de pequenos estabelecimentos da Capital ontem de manhã. Além da insegurança sobre o abre-mas-não-pode-segura e a dúvida sobre qual decreto está valendo, muitos chegaram à tolerância zero ou entram em profunda depressão. Sem falar nos que vão ficar desempregados.

Efeito sanfona

Durma-se com um barulho desses. O comércio dorme sem saber se vai poder abrir no dia seguinte, isso se durante o dia não virá outro decreto fechando mais ainda. Em vez de tocar o ronco do bugio, a sanfona vai tocar é a bronca do bugio.

Um por um

As academias de musculação podem abrir em Porto Alegre, mas com apenas uma pessoa por vez. Mesmo limitando o horário, não passa de 10 ou 12 pessoas por dia. E ainda tem a fila para marcar hora. Missão quase impossível.

Na pressão

Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, é nome rodeado de força para ser sucessor de Abraham Weintraub. Com perfil de gestor, não teria o aval da linha dura do governo, mas agradaria à poderosa Fiesp. Se o presidente Jair Bolsonaro tomar como hábito nomear técnicos e não militantes, será sinal que caiu na real.

Falou, seu Pierre

O romancista e dramaturgo francês Pierre de Marivaux (1688- 1783) cunhou esta preciosidade, talvez de olho no século XXI: é preciso ter muito bom senso para se chegar à conclusão que não se tem nenhum.

Histórias do bem

O Grupo Dimed lançou a segunda edição do livro "Histórias que Fazem Bem", assinada pela escritora gaúcha Letícia Wierzchowski. O volume reúne 20 histórias de colaboradores da empresa que fizeram a diferença na vida dos clientes. A obra está disponível em versão digital para download gratuito em panvel.com/historiasquefazembem2.

Breve aqui

A previsão do tempo mostra que vai chover nos próximos dias e, com isso, vem umidade e queda acentuada de temperatura. Saímos dos 30 graus e afundaremos para um dígito, com direito a casacão. Os casos de coronavírus vão aumentar, e isso será creditado às falhas no isolamento. Naturalmente.

Os energúmenos do...

Expressão muito usada no passado, o termo energúmeno define pessoa com problemas de cuca. Na verdade, significa "possuído", e, neste momento, é o que mais tem nessa Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Olhar fixo no vírus, não acreditam em novidades positivas.

...todo poder ao vírus