Unidos venceremos

mobilização interinstitucional contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul Em visita institucional ao comandante militar do Sul, general Valério Stumpf Trindade, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), e o procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen, apresentaram a ideia de uma. É o primeiro passo para ampliar a rede de mobilização.

Um sopro de vida

Depois de longo e tenebroso inverno, o prédio que abrigava o Centro de Eventos do Plaza São Rafael volta à vida a partir de hoje. Abrigará o CCG Saúde, antigo Centro Clínico Gaúcho. Como se recorda, não houve acerto entre o Plaza e a Paróquia São José, então proprietária do prédio da rua Alberto Bins. É um sopro de vida no Centro Histórico de Porto Alegre.

A campanha do doutor Dinarte

Completou dois meses a campanha do advogado e ex-garçom do Bar do Beto, Dinarte Valentini: a rede de solidariedade para os mais atingidos pela pandemia. Foram doados 7,5 mil quilos de alimentos, 500 cestas básicas, roupas e cobertores. E vem mais, porque tem muita gente necessitada e carente. Como disse o passarinho que deitou uma gota no incêndio florestal, estou fazendo minha parte. Dinarte faz a sua.

O paraíso das doenças

Quando a seleção canarinho venceu pela terceira vez a Copa do Mundo, em 1970, uma orgulhosa marchinha ressoava nas rádios, cuja letra começava com "Noventa milhões em ação...". Hoje, somos mais de 200 milhões. A população mundial era de 3,03 bilhões de almas; hoje, passa de 7,3 bilhões. As grandes cidades chegam a ter 50 quilômetros de raio. É o sonho de consumo de qualquer vírus.

Sopão positivo

A retomada da abertura de aeroportos e voos é cada vez maior. A British Airways solicitou à Anac a volta de voos, inicialmente entre Londres e Guarulhos. Os mercados bursáteis mundiais abriram ontem com a sensação de que o pior já passou nos Estados Unidos. O molho desse ensopado otimista é a descoberta de novas drogas na luta contra o vírus.

Boa medida

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP), enviou projeto para a Câmara de Vereadores propondo a queda do ISS do município para 2%. Até agora, a taxa ficava entre 3% e 4%.

A saída onde fica?

Reina grande expectativa sobre o que dirá o governador Eduardo Leite (PSDB) na live que a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove amanhã, das 14h às 15h. O tema será coronavírus, impacto na economia gaúcha e como sair dessa bronca.

A de antes..

Afora o fato de serem vírus, é desmedida a comparação entre gripe espanhola, que matou um terço da população mundial, e coronavírus. De resto, vírus vem de pai para filho desde tempos imemoriais. A espanhola surgiu nos estertores da Primeira Guerra Mundial, que devastou a Europa. Eram condições para vírus nenhum botar defeito.

...e a de agora

Junte-se a esse quadro fome, desnutrição e, o pior, precariedade do saneamento básico. O esgoto corria livre nas ruas. Cirurgias eram feitas sem luvas ou esterilização de instrumentos. A medicina descobria causas, mas as soluções eram poucas. E, para registrar uma outra coisa em comum, usava-se máscaras, como se viu nas fotos das matérias do JC sobre a gripe espanhola.

Batata quente

O Capitão tem o dom de se livrar de uma batata quente e, em seguida, tirar outra do forno. Livrar-se de um ministro da Educação que confunde s com z parece ser uma boa jogada, mas nomeá-lo embaixador é comprar outra briga. A Casa de Rio Branco exige prática e habilidade, e Weintraub não tem nenhuma delas.

De volta às quatro linhas

O presidente Jair Bolsonaro deve assinar a MP que permite a volta do futebol, Gauchão incluído. A vontade de ver futebol novamente é tamanha que até um jogo entre o Arranca Toco FC e o Unidos da Várzea vai parecer final do Brasileirão.

Carreiras jurídicas

A Escola Superior da Advocacia Pública do Estado do Rio Grande do Sul promove hoje, às 19h, live sobre a representatividade nas carreiras jurídicas. O evento on-line será transmitido pelo canal Apergs TV e terá representantes que atuam pela igualdade racial.

Escritórios de advocacia

A OAB-RS solicitou ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), reconsideração sobre o fechamento dos escritórios de advocacia. À luz da permissão de outros estabelecimentos de toda ordem, parece um pleito justo.

No limite do rompimento