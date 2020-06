Novidades no Santa Rita

O hospital de câncer da Santa Casa, o Santa Rita, está com algumas novidades. A primeira é o novo acelerador linear TrueBeam, que passa a integrar o maior parque radioterápico da América Latina. Já para garantir a continuidade do tratamento das pacientes com câncer de mama usuárias do SUS, o hospital está atendendo também na modalidade virtual, ou seja, a telemedicina. Na foto, os médicos Neiro Motta, chefe do Serviço de Radioterapia, e Carlos Eugênio Escovar, diretor médico do Santa Rita.

Historinha de sexta

Nos perturbados anos 1970, a bebida da moda era o uísque, e a moda também era falsificá-lo. Mesmo as marcas diabo nacionais - algumas que, ao natural, já causavam dor de cabeça - eram alvos das seringas injetoras de uma corrosiva mistura fabricada em fundo de quintal, usando perversos elementos. Foi nesse contexto que aconteceu um episódio assombroso que teve como palco um bar com um nome afrancesado, que todo mundo pronunciava errado além do mais. Ficava na Cristóvão Colombo, não longe da Ramiro Barcelos. Era um sábado de feijoada. Na parte superior do casarão, o dono e um famoso humorista molhavam as ideias. Lá pelas tantas, um aflito garçom foi ao balcão pedir que a gerente descolasse um scotch supimpa, daqueles de beber ajoelhado, ordem da chefia. Lá do fundo da gaveta da diretoria saiu um exemplar. Sentado em um tamborete em um ângulo de 45 graus, prestes a perder para a lei da gravidade, um pinguço observava a inútil tentativa do garçom de abrir a garrafa. Não houve jeito. Exasperado, o cara da bandeja buscou uma faca de cozinha para abrir a tampa na marra. Para espanto de todos, saiu o gargalo inteiro. O borracho fechou um olho e abriu o outro. - Pra tirar eu já vi. Queria saber como botaram.

Eleições municipais I

O TSE conversou com médicos e especialistas para ter um quadro da pandemia sob a ótica das eleições municipais deste ano. Parece haver um consenso de que devem ser adiadas, mas vão ocorrer ainda neste ano, entre outubro e 20 de dezembro, no máximo. A informação é do jornalista Carlos Brickmann, do blog Chumbo Gordo.

Eleições municipais II

As duas casas do Congresso Nacional já foram informadas, então resta saber o que acham partidos políticos e candidatos. Ambos podem chiar, mas é choradeira inútil. As campanhas já estão em stand by, de qualquer forma. E se, antes do vírus, a verba já era curta, imagina agora. Mas existem dois fundos generosos à disposição.

A tartaruga e a lebre

Para quem estava acostumado a frequentar academia duas ou mais vezes por semana, o isolamento é uma tragédia, especialmente para os idosos. Como já disse o ator David McCallum, "eu tinha velocidade de lebre e, hoje, invejo a tartaruga".

Longuíssima distância

Mesmo com o fim da pandemia, acredita-se que o ensino a distância vai superar o presencial em 2022. Por mais que digam que dá no mesmo, du-vi-de-o-dó. Não tem como. Aliás, faz parte da cultura cada vez mais arraigada da preguiça. Macunaíma que o diga.

Bom, mas...

Levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, divulgado pela revista Amanhã, mostra que Curitiba é a melhor capital em saneamento na média dos quesitos. Porto Alegre ocupa a 11ª posição, embora atinja 100% em distribuição de água, coleta e destinação dos resíduos sólidos. Nos estrepamos no tratamento de esgotos, com o índice de 61,38%, contra 100% de Curitiba.

Devagar se vai... devagar

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Turismo de Gramado revelou que a ocupação média dos hotéis que abriram foi de 16%. Os estabelecimentos que responderam à pesquisa representam 40% da hotelaria da cidade, então teria que ouvir os outros 60%. De qualquer maneira, é a escolha entre o copo meio cheio e o copo meio vazio.

Do tamanho único...

Os ismos como nazismo e fascismo estão sendo usados como peças de roupas tamanho único. São capas que servem para o magrinho ou o gordinho. O nazismo de Adolf Hitler era fundamentado em um partido que tinha socialismo no nome, o Partido Nacional Socialista, na tradução.

...ao Homem Aranha

Outro ismo, o comunismo, nem sempre era usado pelos países comunistas, como a falecida República Democrática da Alemanha e outros que usavam o regime democrático para ocultar sua verdadeira face. É como no Homem Aranha, que parece, mas não é. A teia que o veste é só efeito especial.

Perda