O futuro do Mercado Público...

Paisagem marcante, o Mercado Público de Porto Alegre já sofreu por diversas vezes a fúria dos elementos, duas enchentes e vários incêndios. Sobreviveu a tudo. Agora, está prestes a passar por uma transformação, com a concessão para a iniciativa privada. Vai manter suas características fundamentais? Depende de quem vencer a concorrência. Só, então, saberemos o andar que se vai imprimir à carruagem.

...está em discussão

Pelos termos estabelecidos pela prefeitura da Capital, os atuais concessionários ficarão pelos quatro primeiros anos dos 25 da concessão. A questão é que o Mercado Público tem alma, tem até seu Bará, enterrado na encruzilhada da área. E almas com cheiro, gosto e sabor. Sim, há deficiências gritantes, como o inoperante andar superior. E isso é pecado mortal. Enfim, oremos para que o glorioso Mercado não se transforme em uma sala de cirurgia e mantenha a sua essência.

Ai dos vencidos

pg3 camelos

/FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Quando se diz "quando tudo voltar ao normal", precisa ressaltar que muita coisa já voltou ao normal. A foto dispensa explicações. Sim, esse pessoal no Centro precisa trabalhar, assim como os funcionários do comércio legal também precisam. E o dinheiro não se multiplica. De vez em quando, fazem alguma fiscalização na área, mas é uma ação que não surte muito efeito. Dura o tempo de um sorvete ao sol.

No país de Liliput

É da índole dos governantes utilizar diminutivos para definir problemões. Quando estourou a crise de 2008, cuja radiação de fundo é registrada até hoje, o presidente Lula (PT) falou que era uma "marolinha". No início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro disse que era uma "gripezinha".

Muito fogo, muita fumaça

Para uma pessoa comum, está sendo complicado separar o joio do trigo na guerra entre opositores e apoiadores do presidente Bolsonaro. Já que os meios de comunicação optaram pelo primeiro grupo, em sua maioria, fica difícil enxergar a real no meio da polvadeira.

Segunda rodada

Esteio realizou a segunda rodada dos testes rápidos na população. Entre 1º e 3 de junho, para cada notificação, há duas subnoticações; antes, em maio, havia 10. Importante registrar que não houve registro de novos casos desta vez. O cálculo é de 0,19 casos para cada 10 mil habitantes. É uma senhora redução.

Murmúrios na cocheira

A nossa grande festa do agronegócio, a Expointer, está na boca da caçapa, como se diz. Mas, para que ela possa ser organizada a tempo, o martelo teria que ser batido até o dia 20 de junho. O porém de sempre é que ela pode ser adiada. É o que se diz nas cocheiras.

Depois da seca...

...vem muita chuva. Há regiões, como a Fronteira-Oeste do Estado, em que já choveu 200 milímetros em três dias, caso do Alegrete. E a previsão para junho é de 600 mm. O Rio Grande do Sul não escapa da sua sina.

Diversificação de investimentos

Com o objetivo de ampliar o acesso e estimular a diversificação de investimentos neste momento de instabilidade e incertezas na economia, a Icatu Seguros está oferecendo condições diferenciadas de investimentos em seus fundos de previdência até 31 de julho. São 75 produtos com perfis diversificados.

No menu

A partir das 13h de hoje, através de live pela página da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) no Facebook, acontece a segunda edição on-line do tradicional MenuPOA. Os convidados são o vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha; e o presidente do Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow.

Parceria na Parceiros

A Parceiros Voluntários e o escritório TozziniFreire Advogados apresentam, hoje, o Webinar - Solução de Problemas, parceria estratégica, uma reflexão sobre como a advocacia pode ser uma aliada nos processos de engajamento em tempos de crise. Inscrições podem ser feitas gratuitamente no site www.tozzinifreire.com.br.

Benção delivery

Em 107 anos de história, pela primeira vez, a Festa de Santo Antônio não terá a distribuição do pão abençoado em Porto Alegre. Em razão da pandemia, um esquema especial foi montado para que as famílias não fiquem sem abençoar o pãozinho e compartilhar em casa e com os vizinhos. No dia 13 de junho, às 14h30min, haverá uma bênção especial do pão dentro dos carros que passarem em frente à porta da igreja.

Soluções solidárias

A Storia Eventos e Projetos está organizando o evento "Soluções solidárias na crise: negociações entre consumidor e fornecedor", hoje, às 11h30min, com transmissão ao vivo pelo endereço facebook.com/noacordosairemosmaisfortes e no YouTube no canal da Storia.

Sem noção