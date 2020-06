Ecos do meio ambiente

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Entre os diversos comentários sobre o especial do Meio Ambiente do JC , que mostrou a trajetória dos Lutzenberger, houve lembranças de outros pioneiros da ecologia no Rio Grande do Sul, como Flavio Lewgoy e a dupla que liderava a Ação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG), Magda Renner e Giselda Castro.

E documentário

De fato, elas tiveram um papel importante na luta pelo meio ambiente. Magda e Giselda, a propósito, foram tema de um documentário em longa-metragem, Substantivo feminino, dirigido pela jornalista Daniela Sallet.

Meu vale...

...não é mais tão verde. O coworking parecia ter um futuro brilhante, mas, por enquanto, e por um bom tempo mais, a ideia de compartilhar espaço com um monte de gente já não parece mais tão atrativa assim, devido ao vírus. Em compensação, o que tem de salas e salinhas para alugar com aluguel baixo não está no mapa.

Na baixa do sapateiro

O Brasil produziu 908,2 milhões de pares de calçados, com crescimento discreto em relação a 2018, de 0,4%. Em 2020, porém, a expectativa é de queda de 21% a 29,2%, o que levará o setor ao patamar de 16 anos atrás, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), informa o Estadão.

Em compensação...

O aluguel de carros parece estar se recuperando aos poucos, segundo as maiores do ramo. Faz sentido. Se, antes, já não era um bom negócio imobilizar capital em um artigo perecível, agora, parece ser melhor negócio ainda, principalmente para empresas.

O dono definitivo

Para esclarecer em definitivo a nota publicada sobre a autoria da música "A mesma praça, mesmo jardim": a canção foi gravada por Ronnie Von em 1967, mas o compositor foi Carlos Imperial, como comentou Rogério Mendelski em seu programa na Rádio Bandeirantes - ele comenta a pagina 3 e o JC diariamente.

Quem não diversifica...

Um grupo de pessoas, provavelmente da mesma família, deitou âncora no espaço de um ambulante que não ambulava na Rua da Praia, que exibia um bom estoque de máscaras de um clube de futebol. A negociação nem chegou a esquentar, porque a família as queria com o logo do time rival.

...se trumbica

Na ânsia de vender, o ambulante ainda deu explicação. Sua mulher, disse, só confeccionava máscaras do clube que tinha mais compradores. Se ainda havia esperança de venda de máscaras neutras, com essa, o boi se foi com corda e tudo. Era tudo que os potenciais compradores não queriam ouvir.

Multiplicação de receitas...

Pois não é que o nosso alcaide inventou em querer sobrecarregar o porto-alegrense com mais uma conta salgada? Primeiro, quis pedagiar todos os veículos com placa de fora da Capital; agora, pretende fazer o mesmo na área central, mas para os próprios nativos. Assim funciona a governança moderna: Mateus, primeiro os meus. E como fiscalizar esse monstrengo? Ora, mais adiante, o Divino Espírito Santo iluminará o encarregado de tamanha proeza.

...com diminuição de serviços

A ideia de Marchezan é aplicar estes recursos para reerguer o transporte coletivo, que ele mesmo e antecessores deixaram marchar para a insolvência. Porque não me ufano do meu País. Máquinas públicas mais inchadas que barriga de nove meses não conseguem nem arrumar a própria casa, exceções à parte. O que se faz é dar asas à imaginação, criando receitas perversas. Só falta cobrar pedágio dos aviões que vêm e vão do Salgado Filho. Esqueçam. Melhor não dar a ideia.

Missão: complicar

Não existe a palavra contrapartida no dicionário dos executivos. Criar dificuldades é mais que vocação, é missão da burocracia. Leitor conta que é mais fácil obter licença para construir um prédio de 19 andares com subsolo em Porto Alegre do que conseguir carta de habite-se.

A mais ouvida II

Para alimentar a estranheza, eles também ouvem falar que tem UTI sobrando em Porto Alegre, até no Hospital Conceição. Um deles diz que precisa faturar R$ 2 mil mensais para pagar as despesas, mas fatura no máximo R$ 500,00.

A mais ouvida I

A frase mais repetida no pequeno comércio é o que falta para reabrir total. O pessoal ouve falar que a curva do vírus caiu e que em Porto Alegre, em especial, vem caindo há mais tempo - daí a cobrança. Na cabeça deles, essa é a realidade.

Finalista