E nem precisava. Este solitário socó aguarda uma refeição na beira do Guaíba, paciente que é. Apesar da moldura bonita, essa ave não é exatamente um modelo de limpeza, devido aos seus hábitos intestinais nada higiênicos. Por isso, tem várias denominações País afora, a maioria com derivações de bosta.

Sem fundo

Como já havia feito em 2018, o Partido Novo abriu mão do fundo partidário neste ano. Dificilmente outras siglas o acompanharão. Ainda mais que é ano eleitoral.

Resposta chinesa

A China pediu às principais empresas estatais que suspendessem as compras em larga escala dos principais produtos agrícolas dos Estados Unidos, como soja e carne de porco. Isso ocorreu em resposta ao presidente dos EUA, Donald Trump, que disse, na semana passada, que tiraria Hong Kong de seu status especial com os EUA. Em tese, gol do Brasil nos dois quesitos.

Cadê o morcego?

Quando a pandemia ainda era epidemia, foi assunto mundial a origem do novo coronavírus, alvitrando-se que podia advir de morcegos, que, em vastas regiões da China, é considerado uma iguaria. E o governo do país também teria imposto novas e severas regras para alimentação obtida de animais silvestres. Ambos sumiram do noticiário e não sabemos mais de morcegos e como o vírus ficou mais robusto e mortal.

Perder os anéis...

...mas ficar com os dedos é coisa que muito cabeça-dura não entende em tempos de pandemia. Alguns estacionamentos resistem a adaptar preços para aumentar a demanda, mas não é o caso da garagem Paineira, no Centro Histórico. Baixou de R$ 480,00 para R$ 425,00 no ano passado e, agora, na pandemia, baixou a mensalidade para R$ 130,00.

Todos menos 10

Pesquisa Ibope para O Globo mostrou que 90% querem ações contra notícias falsas. Grosso modo, 10% não querem, mas o furo é mais embaixo. Enquanto a sociedade não tiver mais conhecimento e informação, armazenada pelo hábito da leitura em todas as suas formas e oriundas dos primeiros bancos escolares, qualquer ação não passará de enxugamento de gelo.

Mulheres na prefeitura...

A Famurs criou a campanha "Uma voz por todas. Por mais mulheres na política", que será instalada hoje no Instagram

@umavozportodas. Por meio da campanha, a Famurs quer fazer valer a lei que assegura, pelo menos, 30% das candidaturas para gênero. Essa é uma luta antiga.

...e o Clube do Bolinha

Sabemos que as mulheres são minoria na política, mas é forçoso reconhecer que o caminho para ter maior protagonismo depende delas também. Sim, a participação delas nas prefeituras vai aumentando e, no Rio Grande do Sul, elas representam 17%. Também há que se dizer que muitos partidos funcionam como Clube do Bolinha.

Fala a Fazenda

Em atenção à queixa de leitor sobre atraso no recebimento da guia do IPTU, a Receita Municipal da Secretaria da Fazenda de Porto Alegre informa que o atraso no envio do boleto se deve aos Correios. Também disponibiliza o site prefeitura.poa.br/smf. Com todo o respeito, isso nós e o leitor já sabemos. Fica no ar a questão da multa que se paga por deficiência de terceiros.

Sofrimento em dobro...

Para a população que só pode viajar de ônibus, no máximo lotação, são tempos de duplo sofrimento. Muitas linhas de bairros foram canceladas e não se vê avisos nem nos ônibus, nem nas paradas. Ah, tem o site, dirá a prefeitura. Tem, mas não é amigável e leva-se tempo para entrar e encontrar a informação.

...burocracia em triplo

O poder público parte do pressuposto de que até o Zé da Ilha tem ou sabe usar o smartphone. No caso do cartão TRI, é ruim também. Com o posto de recarga da rua Uruguai fechado, o usuário tem que esperar para entrar no site e depois do crédito tem que esperar até quatro dias para usar o cartão.

Cursinho de máscara

Há dias, a página publicou nota sobre a chatice dos óculos que embaçam com o bafo que vem da máscara. Houve continuação do tema em outros veículos, que consultaram quem entende do riscado. Entre outras sugestões, ensinam como colocar adesivo para prender a proteção e dobrá-la de certo jeito para evitar a chatice. Quase que a máscara precisa ter manual de uso.

Por falar em manual...