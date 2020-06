Velhinhos no lucro

Na semana passada, a Spaan recebeu uma ação coletiva de testagem para Covid-19. O projeto Corona Zero, do Rotary International, recolheu amostras de 274 pessoas, entre colaboradores e os 129 moradores idosos da entidade. Foram três casos positivos, sendo apenas um idoso, assintomático, já recebendo todos os cuidados que o protocolo exige. As outras duas pessoas são colaboradores de serviços não essenciais, que não estão frequentando a Spaan desde março deste ano. Por ser grupo de alto risco, até que foram poucos casos. E nenhuma morte.

Dias piores virão

Enquanto a União parece estar girando a guitarra, ou imprimindo dinheiro, as prefeituras não têm esse poder. Para ficar só com um exemplo, a receita de Gramado caiu 55% em abril e deve cair 60% em maio. Como repasses do Estado e da União obedecem à mesma lógica, vai ser um problemão para os municípios do Interior honrarem até a folha do funcionalismo.

Preconceito escrachado

O músico e artista gaúcho Zé da Terreira postou texto no Face em que diz notar que a pandemia está mostrando que há um preconceito contra idosos, ao mesmo tempo em que torce para que seja apenas uma impressão sua e que o preconceito, de fato, não exista. Existe, sim, e não é de agora. O vírus apenas iluminou mais essa maldade. Sentir o olhar arrevesado dos mais novos é humilhante e cruel.

Pandemia...

O encontro virtual (pela primeira vez) anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica discutiu o impacto da pandemia da Covid-19. O oncologista e líder de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas, Carlos Barrios, destaca que ainda é cedo para informações definitivas; portanto, as decisões sobre os pacientes precisam ser individualizadas.

...e oncologia

Barrios diz que o que vai acontecer depois é o que importa. "O câncer não espera, mas sabemos que estamos fazendo menos diagnósticos, porque não fazem exame de imagem, não consultam, não fazem cirurgia. Mas é cedo para dizer se vai ter impacto na sobrevida", afirmou em live que reuniu especialistas do grupo.

Lá, mas não cá

Cientistas, agora, dizem que a curva de infecções pode atingir o pico no Brasil antes que o mesmo aconteça no Rio Grande do Sul. Salientando o pode, certamente, essa possibilidade se deve ao fato de o vírus ter circulado com mais desenvoltura lá em cima do que cá embaixo. Verdade que as perdas no Brasil foram pesadas, mas não deixa de ser irônico o obediente Rio Grande do Sul continuar por mais tempo na mira do vírus.

À procura de soluções...

A descoberta da vacina contra Covid-19 não é a solução definitiva ao enfrentamento da doença pelo mundo, diz a diretora-médica da Pfizer no Brasil, Márjori Dulcine, em entrevista ao SBT. Ela diz que o setor deve evoluir para a descoberta de medicamentos para enfrentar a Covid-19.

...para derrubar o coronavírus

Não há vacina que garanta 100% de imunidade, afirmou ela. Bem, até aí sabemos por experiência própria com as vacinas para a gripe. Não existe 100% de eficácia em nenhum medicamento. Portanto, a Pfizer deve estar investindo pesado na procura de medicamentos para combater o vírus.

Briga de facão

É grande o número de locatários de imóveis comerciais que estão "porrr" aqui com os proprietários desses imóveis, especialmente de pequenas operações. Perde quem piscar primeiro. Por um lado, os proprietários precisam manter o vínculo; de outro, os que querem manter o negócio, mas não com aluguel com o valor de antes.

Os sonhadores que veem...

Para os que temem ou querem um quartelaço, só há um conselho: podem tirar o cavalinho da chuva, os dois. É mais fácil terminar com as fake news do que militares darem um golpe de Estado no Brasil. Não só não querem, como não teriam a mínima chance de lograr êxito.

...chifre em cabeça de cavalo

Golpe subentende uma prévia mobilização gigantesca, preparo logístico e tático, uma cadeia de comando com todos os elos da corrente firmemente encadeados e uma opinião pública a favor. Não tem como, ainda mais com o sucateamento das Forças Armadas.

Praga e prece

O que deve ter de gente rogando praga para que o presidente Jair Bolsonaro pegue o coronavírus só se compara com os que torcem e rezam para que ele passe incólume nas diárias aparições no meio da multidão. Ao menos por enquanto, a prece está ganhando da praga.

Ao seu devido lugar

Ganhou repercussão a notícia de que canais do YouTube que atacam o STF e pedem o fechamento das instituições receberam verbas de estatais federais. O que não foi alçado para o devido lugar é o fato de o período abrangido ir de 2017 até julho de 2019. Então teria que perguntar também ao presidente da época.

Programa BRDE

O leitor quer saber

