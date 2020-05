O ferro alemão...

A ponte sobre o rio Forqueta, que limita os municípios de Arroio do Meio e Lajeado, no Vale do Taquari, foi construída com ferro trazido da Alemanha e pedras transportadas por carroças por agricultores da região. A construção iniciou-se em 1927, foi paralisada dois anos depois, retomada em 1937 e finalmente inaugurada em 1939.

Para poucos

Uma UTI custa R$ 1,6 mil por dia ao governo do Estado. Se for em hospital privado, qual será o custo diário para um paciente, somando médico, enfermagem, medicamentos e extras?

...na ponte brasileira

Durante uma das inúmeras reformas, na década de 1970, a travessia de veículos foi interrompida, sendo colocadas tábuas para que as pessoas passassem a pé. O período foi de muitos lucros para os táxis de ambos os lados. Hoje, a ponte é uma das atrações turísticas do Vale do Taquari. Já não se fazem mais pontes como antigamente.

Viagens intermunicipais I

As empresas de ônibus intermunicipais estão sofrendo com a redução de passageiros, hoje limitados a 25% dos assentos. Pedro Teixeira, presidente da Planalto, explica que, em média, a redução de passageiros está em torno de 25% de ocupação, com percentual mais alto em regiões como a serra gaúcha, com 40%.

Viagens intermunicipais II

Como há um receio em viajar de ônibus em viagens mais longas, é importante ressaltar que, além das máscaras obrigatórias e da higienização dos carros, o ar é renovado constantemente, como nos aviões, e os filtros não deixam o vírus passar, conforme laudos do fabricante.

Estacionamento 24 horas

Com a redução de mais de 90% dos voos das aéreas brasileiras, o problema passou a ser onde estacioná-los. Em tempos de paz, já era um problema; agora, é um problemão. Em torno de 370 aeronaves estão estacionadas em aeroportos e bases aéreas. E, para alinhá-las, é outra dor de cabeça. Manobrista de avião é outro departamento.

A China é aqui

construção do hospital bancado pelas empresas Gerdau, Zaffari e Ipiranga Pelo menos na. A casa de saúde será inaugurada no dia 15 de junho, mas sua construção levou apenas 30 dias. Costumamos usar a China como parâmetro de construções rápidas, e, quando fazemos igual, quase ninguém lembra. Imagina o tempo que levaria se fosse obra pública.



Fundo da seca...

Os deputados estaduais Tenente-Coronel Zucco e Vilmar Lourenço (ambos PSL) protocolaram projeto que cria o Fundo Estadual de Combate à Seca. O objetivo é reunir todos os recursos de dotações do Estado e da União para perfurar poços, auxiliar produtores e outras ações. O principal recurso viria da Lei Kandir, com 30%, destinado a esse fundo, que terá um conselho gestor composto por entidades rurais (Fetag, Farsul, Fecoagro), mais representantes do Executivo.

...fundo da enchente

É claro que o Rio Grande do Sul também padece do oposto, as enchentes catastróficas que destroem estradas, pontes, lavouras entre outros estragos. Se, na cidade grande, causam alagamentos, no campo, deixam os produtores ilhados. Como o cobertor é curto, não tem dinheiro para contemplar um outro fundo, o da enchente.

Crueldade do tráfico



HALDER RAMOS/DIVULGAÇÃO/JC