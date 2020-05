O frio chegou com tudo neste fim de maio. E o interessante na nova paisagem das ruas é que as pessoas agora estão encasacadas e de máscara, o que dá um ar ainda maior de que está todo mundo agasalhado. Antes do vírus chegar, os primeiros frios eram assunto quebra-gelo de elevador, em consultórios e escritórios, e até mesmo para aquecer relações esfriadas. Hoje, ninguém mais abre a boca com desconhecidos. Embora o vírus seja microscópico, a sombra da Covid-19 é gigante. Enquanto isso, aduz-se mais uma peça no uniforme de inverno. Que nem chegou.

A falta que ele faz

Nestas horas é que se lastima a proibição dos canudos nas lancherias e similares. Seriam muito úteis para beber sem tirar a máscara. Quando ele foi proibido, não contavam com a astúcia do vírus.

Socorro aéreo

O governo alemão disponibilizou um pacote de ajuda para a Lufthansa no valor de ¤ 9 bilhões, recorde para aéreas de todo o mundo. A Alemanha não falha.

Dia V

Dia 25 de maio foi o Dia do Detento, iniciativa do ex-senador Eduardo Suplicy (PT). Não existe Dia da Vítima, como, certa vez, observou o empresário Luiz Fernando Oderich, que perdeu o filho em um assalto. Senhores detentos, vocês venceram.

Volta ao passado

Em tempos idos, quem censurava a liberdade de opinião eram os governos militares com seus Atos Institucionais. Hoje, não é mais o Executivo. Quem a cerceia é o Judiciário.

Melhor memorial

A equipe de acadêmicos de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público acaba de conquistar o prêmio de "Melhor Memorial do Estado de Língua Portuguesa" na maior competição de julgamento simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A disputa é promovida pela Academia de Direito Internacional e Direito Humanitário da Washington College of Law, nos Estados Unidos.

A volta com força

O setor de restaurantes nos Estados Unidos navega em águas menos revoltas. Apesar da cautela dos proprietários, a recuperação tem sido mais rápida que o esperado, entre 20% a 50% em relação a março. Como os norte-americanos comem e bebem pra caramba, é muita coisa. Antes da pandemia, só Nova York contava com mais de 12 mil operações diferentes.

Dificuldades diárias

Para quem usa óculos, há certa dificuldade em se adaptar às máscaras. Se eles ficam por cima da proteção, altera o foco pelo aumento da distância dos olhos; se ficam por baixo, embaçam as lentes. Ó, Senhor, tinha que complicar mais ainda?

Missão impossível

Um cadeirante de 19 anos, mudo e sem movimento nas mãos, tentou assaltar uma relojoaria em cidade da Serra. Com uma arma de brinquedo presa no pé, mostrou um bilhete anunciando o assalto. Foi preso em seguida. O delegado o liberou dizendo que não tinha como o rapaz consumar o delito.

Um século...

...E lá vai pedrada. Aposentado pelo Banco do Brasil, Antônio Karam completou, ontem, 105 anos de jubilosa existência. Morador de Bagé, Karam também é escritor e poeta.

Projeções de lá...

...podem não ser realidades cá. A Organização Mundial da Saúde (OMS) projetou 88 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil até agosto. A Casa Branca de Donald Trump também girou seus computadores e concluiu que serão 125 mil óbitos neste período no território brasileiro. É uma distância e tanto. Recorte e guarde para conferir quem acertou ou errou mais.

Liquida fora de época



/FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC