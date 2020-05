O que tem o céu?

A pergunta correta seria "o que ele não tem?" A poluição. A diminuição do formigueiro chamado Porto Alegre - alimentado sobretudo pelo formigueiro Região Metropolitana, com centenas de milhares de veículos circulando - deixa o por-do-sol mais limpo. Provisoriamente.

À procura de um patrocínio

A plataforma de relacionameto Meu Patrocínio, que "aproxima jovens bonitas e ambiciosas de homens maduros", registra aumento de aproximações durante a pandemia. Com o desemprego, perda de renda e aumento de despesas, as chamdas sugar babies intensificaram a procura de patrocínio - vamos ser francos - financeiro. Impressiona o fato de que 76% das jovens são universitárias.

Na garagem

A norte-americana Hertz, uma das maiores locadoras de carros do mundo, pediu falência. Até março, o prejuízo era de US$ 8 bilhões e tinha apenas U$ 1 bilhão em caixa. É apenas mesmo, considerando o tamanho do buraco.

Por falar em locadora...

...nos anos 1970, a Avis estava pau a pau com a Hertz disputando o de maior locadora de veículos do mundo. Só que não. Sua política era nunca ser a primeira, para que seus executivos criassem fama e deitassem na fama.

No campo, a salvação

Dos sete setores industriais que tiveram alta nas vendas no Estado, apenas um não é ligado ao agronegócio, produtos de limpeza. E mesmo este tem forte presença do álcool, gerado pela cana de açúcar. Ou seja, também vem do campo. É mais uma prova que a salvação está no campo. E não é de hoje que o agronegócio livra o País de situações dramáticas.

Reserva especial

Presidente estadual do PSDB, o deputado Mateus Wesp usou um aplicativo de internet para realizar uma reunião virtual inédita com o cacique da Reserva do Ligeiro, Marciano Palhiano, com o vereador Ari Domingos e lideranças da área indígena localizada em Charrua, no Norte do Estado A reserva tem 1,4 mil moradores divididos em 365 famílias.

Da coma anunciada...

A falta de fôlego financeiro das empresas de transporte coletivo da Capital não deveria ser novidade para ninguém, muito menos para a prefeitura. Já vinha há mais tempo e com a pane da economia e redução de 80% no número de passageiros, deixaria carecas até os leões do prédio da prefeitura.

...ao mocinho de sempre

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), falou que vai apelar para o mocinho de sempre, o Exército. Como se ele conhecesse o negócio ônibus. Aliás, é sempre assim nesse deitado eternamente em berço esplêndido. Quando não se precisa dos militares, perguntam para que tanto milico; se a situação os exige, se transformam no Valoroso Exército Nacional.

Palavrão extinto

Chegamos a um ponto de excentricidades de pesquisas que virou caça ao tesouro contar os palavrões proferidos por Jair Bolsonaro na tal reunião ministerial. A imprensa registrou que o presidente falou sete vezes "bosta". Bueno, se a imprensa publicou, já no é mais palavrão.

Influi, mas até por aí...

...a exaustiva repetição do vídeo da reunião ministerial leva à conclusão de que não será por ela que Bolsonaro cai. A digestão do vídeo levou os mercados a operar em azul profundo. Mas é como soluço. Cessar uma ofensiva deles não significa que não virá outra.

O barulho do silêncio

Aquele que não se ajuda nunca aprende que às vezes é preciso fazer uma pausa e dar um tempo, meio que um voto de silêncio. Do jeito que ele usa o fígado, só coloca mais gasolina no fogo que ele tão desesperadamente precisa apagar. Governante esperto é aquele que faz como Beethoven, alterna muito som seguido de suavidade. Mas botar isso na cabeça daquele é mais difícil que abrir noz com palito.

Mal na parada

O fechamento do Dado Pub é um golpe duro na região da Padre Chagas. As razões vão além da pandemia. Boa parte das operações de outros bairros estão em situação difícil há bastante tempo. Falta de renda e encargos altos na folha são as primeiras causas. Se quisermos dar fôlego a este setor e consequentemente gerar empregos, há que se dar uma boa mexida na questão trabalhista. Sem falar nos aluguéis.

Máscaras que impressionam

Deputado visitou o HCPA e ficou impressionado com os números da operação anti-Covid-19

MARCEL HOROWITZ/ALRS/JC

Em visita do deputado estadual Fábio Ostermann (Novo) ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), integrantes da direção mostraram ao parlamentar detalhes da operação de guerra contra o novo coronavírus. Entre outros números impressionantes desse orgulho gaúcho está o fato que ele usa nada menos do que 5 mil máscaras por dia. E desde o início da pandemia, o Clínicas criou 50 novas vagas de UTI.

Miúdas