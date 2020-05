O sol por testemunha

A CCR ViaSul segue implementando usinas fotovoltaicas nos trechos da concessão. Estas fontes alternativas já estão contribuindo para gerar energia de forma mais eficiente em duas rodovias: a BR-101 e a BR-290, a freeway. No dia 6 de maio, foi ativada a usina próximo à praça de pedágio em Santo Antônio da Patrulha, na BR-290. A concessionária também colocará equipamentos para auxiliar ações policiais ao longo das rodovias.

