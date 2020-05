Mamãe, chegamos

Mesmo com o Gramadozoo fechado para visitação, os técnicos não têm um dia de folga. A arca de Noé da Serra das Hortênsias requer constantes cuidados, e até mesmo a maternidade registrou a chegada de quadrigêmeos Guará-Rubra. A vantagem de ser bicho é não estar nem aí para o patife do coronavírus, o diabo que o carregue.

Cartão vermelho

Os empresários do pequeno, do médio e do grande comércio de alimentação de Porto Alegre não conseguem entender por que a prefeitura da Capital não permite a abertura desses estabelecimentos, por parcial que seja. Até porque a cidade está alaranjada. Tentem explicar isso para donos de lanchonetes que já estão quebrados e meio.

Afinal, quem é...

Se um ET pousasse hoje no Brasil, voltaria correndo para o planeta-mãe. Menos pelo vírus e mais pela confusão política, anabolizada muito além do seu real tamanho, convenhamos. O coronavírus ficou em segundo plano. O ET entenderia que a culpa da pandemia é do governo. Só falta dizer que foi o Bolsonaro que criou o vírus em algum obscuro laboratório de extrema direita.

...o inimigo aqui?

Em paralelo, os fiéis e sacerdotes da Seita da Terra Parada ficam com urticária só de ouvir falar em reabertura do comércio, ainda que de forma restrita. O grito "Nãão pode!" é quase um indicativo que o bom seria parada geral eterna. Todo poder para o vírus. Até mesmo notícias positivas são varridas para debaixo do tapete ou tratadas como fake news. Estão possuídos, na verdade.

Fiscal de partido...

...pode ser remunerado durante as eleições com verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além dele, ainda existe o Fundo Partidário. Não será por falta de fundos que os partidos ficarão sem fundos. Êta nóis!

Historinha de sexta

Até meados dos 1960, espantava-se mosquito com espirais das marcas Boa Noite e Matador. Era a maior praga das cidades gaúchas. Acendia-se uma ponta como hoje se queima incenso. Queimava lentamente e, de manhã, só restavam as cinzas do outrora espiral verde, caprichosamente dispostas no chão como se fantasma do original fosse. O mosquito atendia pelo nome culex, não saberia dizer qual o grau de parentesco com o da dengue. A fábrica do Boa Noite ficava na rua Sarmento Leite, não longe da avenida João Pessoa, em Porto Alegre. O Boa Noite e seu primo Matador eram feitos de um amálgama, cuja matéria-prima era um arbusto chamado piretro, comum na região de Taquara. O princípio ativo era a piretrina, depois usado largamente como carrapaticida. Tanto um quanto outro não eram tóxicos. O incômodo era a fumacinha, gerada para afastar o mosquito, que, depois de certo tempo, impregnava as roupas de cama. Aliás, o Aedes aegypti detesta perfume, então, se sua mulher toma banho de Yves St. Laurent ou similar, não a critique. Ela livra você de ficar dengoso, no mau sentido da palavra. É investimento, meu caro. Paga e não bufa. O piretro? Uma Bayer da vida foi atrás da planta e conseguiu sintetizar a piretrina. Hoje, os inseticidas e até carrapaticidas são piretroides. Tiraram o sono do Boa Noite, mataram o Matador. Mas deixaram descendentes high tech em forma de aerossóis.

O lado bom

Tudo que é ruim também tem seu lado bom e vice-versa. Anos e anos lutando para diminuir os encargos trabalhistas. Graças ao coronavírus, agora vai. A boa nova foi anunciada nesta quinta-feira pelo doutor Paulo Guedes, ministro da Economia. A medida é vital para aumentar o emprego. Matéria nesta edição.

Primeiros resultados

Já estão prontos os primeiros resultados dos exames de diagnóstico da Covid-19 realizados no Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento. O laboratório tem capacidade para realizar 200 testes RT-PCR por dia, feitos a partir da análise de secreção respiratória.

Novas leis de trânsito

O isolamento social para evitar a propagação do coronavírus esvaziou ruas por semanas. Nesse período, os motoboys, que nunca pararam, intensificaram a prática de ignorar sinaleiras. O movimento está voltando. Resta saber se o sinal vermelho seguirá decorativo mesmo com o tráfego se normalizando.

Eu não sabia