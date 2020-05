As colunas da criançada I

Desde que assumiu também a direção médica do Hospital da Criança Santo Antônio (além do Hospital São Francisco), o médico Fernando Lucchese oficializou o serviço de cirurgia de coluna pediátrica, primeiro do Rio Grande do Sul dedicado exclusivamente ao tratamento dos problemas da coluna da criança e do adolescente.

As colunas da criançada II

Somente no ano passado, a equipe comandada pelo cirurgião de coluna Samuel Conrad (reunida na foto acima) realizou mais de 1,5 mil consultas e 100 cirurgias de alta complexidade dedicadas a casos de deformidades na coluna de crianças e adolescentes. O hospital realiza um dos maiores volumes de atendimentos na área de escoliose no Estado.

Descontaminação

Especialista no desenvolvimento de climatizadores, a empresa Joape desenvolveu a versão mini da sua Estação de Descontaminação de baixo custo, criada para auxiliar no controle do coronavírus. Trata-se de um pequeno túnel em estrutura metálica e plástico, com um pulverizador, explica o CEO João Henrique Schmidt dos Santos. Um modelo maior foi doado para a Santa Casa de Porto Alegre.

Falou tudo

Definição perfeita do momento é do economista Sidney Souza Nehme, da NGO Associados: o mundo tem uma linha tênue que separa a realidade e a ficção, já que não há clareza para que se estabeleçam convicções sobre isto ou aquilo, tendo em vista que a crise do coronavírus não tem prazo de validade, e, em face disso, causa muito burburinho sobre as formas de sair deste quadro tenebroso, sem ao menos se saber o quanto já se está dentro.

Dos nove da UFPel...

A nova pesquisa da UFPel sobre subnotificações confirma as duas primeiras já feitas pela universidade, sempre entre 9 e 12 casos a mais que os números oficiais. A primeira constatação óbvia é que a taxa dos números de fatalidades deve ser menor na mesma proporção.

...à precisão londrina

Como se recorda, no início da pandemia, a página publicou estudo do Instituto de Doenças Tropicais de Londres, recomendando que, na América do Sul, o número de casos oficiais fosse multiplicado por 11. Com pequenas variações, os trabalhos da UFPel têm mostrado essa variação.

Júlio de Castilhos

A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) realiza edição especial virtual do projeto Viva Porto Alegre a Pé com o tema Castilhos: Arte e História de um Monumento. O passeio virtual estará disponível no sábado, às 10h, nas páginas da SMC no Facebook. Trata-se de um dos mais belos da Capital. Quem gosta muito de visitá-lo na Praça da Matriz é o turista uruguaio. No passado, outro ponto de interesse era o Cemitério São Miguel e Almas, por causa da sua arquitetura mourisca.

Fim de festa...

Até onde a vista alcança, viajar de avião vai ser bem mais caro que até agora. Segundo a Iata, em um primeiro momento, os bilhetes podem até baixar, mas, depois, as aéreas terão que subir o preço para compensar a demanda baixa. Segundo o Valor Investe, o aumento será entre 43% e 54%. A variável é se a retomada dos voos obedecerá essa previsão.

...e talheres de prata

A se confirmar a previsão, voltaremos ao tempo em que só rico podia viajar de avião no Brasil. As mulheres usavam longos e chapéus, os homens não dispensavam chapéus Ramenzoni, entre outras marcas. As refeições servidas a bordo eram de primeira linha. Na Varig, os talheres eram de prata. Que, em boa parte das vezes, eram levados pelos passageiros.

Quem te ouviu, quem te vê