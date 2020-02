Já vi esse filme

O Festival de Cinema de Gramado dá a largada para a 48ª edição, que acontece entre 14 e 22 de agosto de 2020. Cineastas do Brasil e de países ibero-americanos já podem anotar a data: no próximo dia 5 de março, às 10h, abre o prazo para as inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem estrangeiro (LME) e curta-metragem brasileiro (CMB). As fichas estarão disponíveis no sitee devem ser preenchidas e enviadas até as 23h59min do dia 12 de abril.