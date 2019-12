Cassino no Carnaval I

O empresário francês Alexis de Vaulx, que atua também no Brasil ( www.incentivobrasil.com ), pensou numa forma de preencher os intervalos dos desfiles da Marquês de Sapucaí em um camarote. Como a contratação de artistas ou bandas seria muito cara, ele pensou em outra forma, e ela apareceu em conversa com o gestor da Casino Experience, especializada em entretenimento de festas e eventos com mesas de roulettes, pioneira no Brasil com essa fórmula, que é sucesso no exterior. Da ideia à formalização foi um pulo.

Cassino no Carnaval II



INCENTIVO BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

Nem todos os convidados do camarote ficam até o desfile da última escola de samba, mas, com o cassino presente, as pessoas permanecem, em média, 30% a mais de tempo no evento. Coincidentemente, a legalização dessa atividade está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Há a expectativa de que, desta vez, vai. Até porque, jogo por jogo, a própria Caixa Econômica Federal tem suas loterias. O brasileiro gosta de jogar, é uma constatação óbvia. Legalizado, os cassinos atrairiam turistas, divisas e geraria impostos.

Cassino no Carnaval III

Os jogos foram proibidos por um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, na segunda metade dos anos 1940. A Igreja Católica fez forte pressão - naqueles tempos, o governo não fazia nada sem auscultar a opinião da Santa Madre.

Joga nas 11

O ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme Socias Villela (PP), a quem a cidade deve realizações como o parque Marinha do Brasil, entre outras obras, joga em várias posições. Recebeu o prêmio de Economista Destaque 2019 do Conselho Regional de Economia.

Coruja esperta

Leitor estranha a colocação de novos divisores reflexivos na pista em dezenas de quilômetros da RS-122, as famosas corujinhas ao lado das antigas, boa parte está em bom estado. Ele acha que há obras mais urgentes, como fechar os buracos.

Guia do turista

A prefeitura de Nova Petrópolis lançou um site específico para o turismo ( www.turismo.novapetropolis.rs.gov.br ). Eventos, roteiros, atrativos, meios de hospedagem, gastronomia, serviços, notícias, informações e muito mais são dados disponíveis no portal direcionado para turistas e visitantes da cidade Jardim da Serra Gaúcha e Capital Nacional do Cooperativismo.

Por falar em Nova Petrópolis...

...a cidade foi fundada em 7 de setembro de 1858 por imigrantes alemães oriundos da Pomerânia, Saxônia, Boêmia e do Hunsrück, dos quais descendem a maioria dos seus habitantes. Certo, mas de onde surgiu o nome do município? Petrópolis "velha" fica no Rio de Janeiro.

Males do Brasil

A grande guerra brasileira não se trava apenas entre direita e esquerda. Essa é administrável, embora não desejável. A fúria guerreira se trava entre os governos e as corporações. Nas últimas décadas, elas têm vencido todas as batalhas e sem paz à vista. Como em todo conflito, há efeitos colaterais e uma vítima: a sociedade, o povo, este ente tão invocado e, ao mesmo tempo, tão desprezado.

Esvaziamento geral

É bom curtir Porto Alegre com trânsito reduzido, mas é ruim por outro lado. Quem não está de recesso ou dá férias coletivas, fecha do Natal a 6 de janeiro, incluindo operações gastronômicas. Para nativos e turistas, é uma frustração. É um convite à reflexão: como pode uma cidade de 1,4 milhão de habitantes encolher os serviços de tal forma?

O embrutecimento como regra...

Basta caminhar pelo Centro Histórico da Capital para verificar como esse povo está embrutecido. Não se obedece nem as mais elementares regras de civilidade, forçando passagem nas calçadas e encarando e forçando a passagem, empurrando o "inimigo" que caminha ao seu lado ou vem na direção oposta. Sem dúvida, uma cidade nada civilizada, excetuando os sábados de manhã, quando todo mundo é cordial.

...falta de educação como norma

No trânsito, então, ergueu-se um arranha-céu da má-educação: ciclistas a toda nas calçadas, costurando os pedestres; pedestres cheios de razão atravessando fora da faixa de segurança e com sinal vermelho; motoristas de ônibus dirigindo com uma só mão quando o CBT manda usar sempre as duas; absoluto desprezo dos motoristas de carro pelos sinais que proíbem a conversão. Infelizmente, esse status quo será para sempre.

A opção anual

A propósito de nota sobre o erro da Câmara Municipal da Capital em reajustar os subsídios dos vereadores e prefeito de quatro em quatro anos e não anualmente, que teria impacto menor, o procurador da Câmara de Itaqui, Cid Krahn, escreve que existem meios de se fazer essa correção. Os vereadores têm direito de ter seus subsídios reajustados anualmente pelo mesmo índice do RGA (Reajuste Geral Anual) dos servidores. É válido também para os servidores, os CCs, secretários, aposentados, pensionistas e os agentes políticos em geral.

Miúdas