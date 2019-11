De volta ao passado

Falar em carro alegórico é associar ao Carnaval, pelo menos na cidade grande. Verdade que, em tempos mais remotos, tínhamos os corsos com a mesma filosofia. Os clubes sociais das cidades do Interior os usavam em vários eventos, caso do Clube Riograndense de Montenegro na Festa da Laranja de 1966. Faz parte do excelente livro dos 100 anos da entidade, de Lya Maria Petry Seelig.





Histórias tristes I

Quem saiu de casa nesta quarta-feira de manhã se deparou com o protesto dos rodoviários que trancou tudo até o Mercado Público. Se o Sofrenildo (com licença do SamPaulo) pegou o Trensurb, se deu mal, porque o trem ficou parado por três horas e depois botou passageiros pelo ladrão. Pane em uma Brasília na Castelo Branco engarrafou mais que toda a produção diária da Ambev.

Histórias tristes II

Uma dessas pobres criaturas estacionou o carro em um

shopping e se deparou com pane em metade das máquinas que emitem tíquete de estacionamento. Já exasperado, mas resmungado baixinho para os gnomos não ouvirem - sim, só pode ser diabrura deles - foi a um banco e das seis máquinas de autoatendimento só duas funcionavam. Ah, as engenhocas eletrônicas. Como seria bom se funcionassem.

O mistério

O Grêmio e a Melnick Even anunciam, nesta quinta-feira, às 10h30min, no Camarote VIP da Arena, uma parceria descrita como inédita no País. Tem a ver com a área de hotelaria em bairro nobre.

Missões impossíveis

É chegado o tempo das previsões para o que nos espera em 2020. Como já disse Delfim Netto, no Brasil, previsão para mais de 15 minutos é chute. Ou, como alguém já falou, no futuro, saberemos que os especialistas estavam inevitavelmente errados.

A César o que é de César

Verdade verdadeira é que há um bocado de má vontade com o governo Bolsonaro, a despeito das recentes (boas) medidas lançadas - Selic, corte de juros pela Caixa etc. -, reforçando o que já é fato: o aumento de boas notícias na área da economia.

Fala a prefeitura

A respeito da nota "Calçadão em pane", a prefeitura esclarece que os recursos para a revitalização são do CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina - e estão sendo usados em obras de recuperações viárias e no trecho 3 da orla. O projeto executivo da revitalização da Rua da Praia está em elaboração pela Encop Engenharia, e o projeto executivo deve ser concluído no início de 2020 e encaminhado para licitação.

Historinha de sexta (*)

O vice-prefeito de uma cidade do Litoral Sul emprestou R$ 5 mil para um amigo, que não pagou o compromisso na data aprazada. Depois de longa e infrutífera espera, o político começou a achar que seu rico dinheiro já era. Quando tudo parecia perdido, o devedor bateu na porta da sua casa. Humildemente, reconheceu que não havia honrado o compromisso, mas que queria fazer um acerto com o vice-prefeito. E qual seria? Poderias reduzir para a metade, 2 e 500? Ora, claro que sim, disse ele, afinal era um dinheiro que ele não contava mais e o que entrasse era lucro. O devedor pegou uma caderneta e anotou alguma coisa. Depois a fechou, estendeu a mão para o até então feliz vice-prefeito. Ótimo. Então só te devo R$ 250,00. Deu meia volta e foi embora. Sem pagar. E nunca pagou. (*) antecipada devido ao feriado

Semente aérea

A propósito da demonização da aviação agrícola, tem que ser entendido que, deriva irresponsável à parte, não só de agroquímicos ela vive. Os aviões também espalham adubo com ureia e sementes de azevém, por exemplo, uma forrageira de inverno para o gado.

Miúdas

A IMPUNIDADE é certa quando a cumplicidade é geral. (Marquês de Maricá)

Finais