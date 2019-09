Sobre obrigações

A cidade que poucos conhecem é a parte de trás do Muro da Mauá e dos Armazéns do Cais. Mas quem se sente bem à vontade são os praticantes das religiões de matriz africana. Este trio está fazendo oferendas na escadaria ao lado da Estação Fluvial do Corpo de Bombeiros. Chama-se Término de Obrigação. Consiste em fazer oferendas, inicialmente, na Igreja do Rosário; depois, na área central do Mercado Público; e, finalmente, no Cais.

Enquanto isso...

Finalmente saiu a regulamentação de patinetes em Porto Alegre. É como inventar a lata, mas sem abridor. A EPTC diz que são poucos os acidentes, mas devem ter laborado em equívoco. Só na área do bairro Moinhos de Vento, clínicas particulares chegaram a registrar até nove atendimentos.

Línguas europeias...

Porto Alegre sediará, a partir desta quinta-feira, a primeira Semana das Línguas Europeias. Trata-se de uma série de palestras, debates, exposições, passeios guiados, aulas e até festas para promover o aprendizado de idiomas como alemão, espanhol, francês e italiano. A capital gaúcha tem unidades do Goethe Institut, da Aliança Francesa e do Instituto Cervantes.

...em Porto Alegre

Uma mostra de filmes europeus e outros aspectos culturais serão apresentados durante a semana, com atividades gratuitas e abertas ao público. Sob o guarda-chuva do Conselho da Europa, os consulados de Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e Suíça promovem a iniciativa por aqui, com a parceria de universidades e da prefeitura de Porto Alegre.

O golpe das esmeraldas I

Tornou-se comum, no Brasil, um golpe em que pessoas oferecem um lote de esmeraldas brutas. Elas mostram as pedras em embalagens lacradas, mas que permitem ver o conteúdo, acompanhadas de um laudo de avaliação em papel timbrado, tudo certinho, dando a aparência de um documento muito confiável, aumentando a sensação de que é sério.

O golpe das esmeraldas II

Se está tudo certinho, onde está a moral do golpe? Segundo o especialista em gemas, Pérsio Branco, essas pedras são, de fato, esmeraldas e costumam ser oferecidas para venda, pagamento de dívida ou garantia de empréstimo. Até aí, tudo certinho, mas o valor das pedras está muito abaixo do que os vendedores informam.

De volta a Portugal

A gaúcha ONE Imóveis está entrando no mercado imobiliário de Portugal, convicta que é grande o número de gaúchos que querem investir ou morar no país de Camões. A iniciativa tem a parceria do Novo Banco, empresa que financia para estrangeiros até 70% do valor do imóvel durante 30 anos, com taxa de financiamento em torno de 1,5% ao ano.

Prêmio para a Panvel

O Grupo Dimed, dono da Panvel Farmácias, recebeu, em São Paulo, o troféu Great Place to Work, que reconhece empresas com as melhores práticas em gestão de pessoas e melhores ambientes de trabalho no País. Organizada pelo Instituto GPTW, foram agraciadas 70 empresas brasileiras em sete categorias diferentes.

Peso internacional

Dois nomes internacionais estarão em Porto Alegre, no dia 1 de outubro, para debater casos de educação pelo mundo, durante o Sesi com@Ciência, no Centro de Eventos Fiergs: o psicólogo da Universidade de Londres e pós-graduado pelo King's College Adrian Ingham, e Chi Tse Tum, do Pisa for Schools.

Miúdas

POLÍCIA Civil e Sindiópticas de Caxias do Sul recolheram mais de 5 mil óculos falsificados no Camelódromo da cidade serrana.

todo o Centro Histórico da Capital, qual seria o número de óculos falsificados livremente vendidos? NESTLÉ ampliou a linha de lácteos. Baseou-se em pesquisa mostrando que 90% da população carece de pelo menos um nutriente.

Finais