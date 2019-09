De volta ao passado

Possuir automóvel para uso da família e até para negócios era motivo de orgulho para seus proprietários, que faziam questão de posar ao lado deles em kerbs ou outras festividades. A imagem, obtida no final dos anos 1940, mostra proprietários de carros - maioria Ford Modelo A - na frente da residência da família Peter, em Santa Teresinha, Bom Princípio. Era mais ou menos toda a frota da região.

Pedido de socorro...

Todas as quartas-feiras de manhã, o prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier (PSB), abre o gabinete para a população. Na primeira semana do Setembro Amarelo, Miki foi visitado por um senhor em prantos. "Estou com medo de mim mesmo", dizia. Era um pedido de socorro, claramente detectado pelo alcaide.