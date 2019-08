O futuro dos hospitais I

Só nos principais hospitais de Porto Alegre prevê-se investimentos de R$ 670 milhões nos próximos cinco anos. A informação foi dada pelos gestores dos hospitais: Clínicas (Nadine Clausell); Mãe de Deus (Fábio Fraga); Moinhos (Mohammed Parrini); São Lucas da Pucrs (Saulo Bornhost) e Santa Casa (Julio Matos), convidados pela Federasul para o Tá na Mesa que falou sobre o futuro do setor da saúde.

O futuro dos hospitais II

Mais de 160 milhões de brasileiros dependem do SUS, mas é também o maior programa de transplantes do mundo (Matos). Cada um deles sabe onde aperta o calo, mas houve um traço de união, que é toda a atenção e foco para o paciente/cliente (Mohammed). Hospital é ruim (Nadine), um conceito dentro do espírito do hospital dia. A remuneração do corpo médico tende a ser por eficiência, e não pelo volume de atendimentos.

O futuro dos hospitais III

Algumas intervenções mostraram realidades, como o fato de a população procurar emergências para tratar de dor crônica (Nadine); o Brasil é recordista em número de aparelhos de ressonância magnética, o que causa aumento de custos (Fraga). Somos gratos pelas emendas parlamentares que para nós resultaram em R$ 92 milhões (Saulo). Enfim, as opiniões de todos os palestrantes mostraram que realmente não é fácil tocar um hospital.

Dieta de emagrecimento...

Com a votação dos destaques parlamentares, a reforma da Previdência corria o risco de desidratação. Originalmente, a PEC tinha o tamanho de um bem nutrido elefante, sabendo o tratador que ele seria submetido a uma forte dieta de emagrecimento. Estava dentro das previsões do governo, é claro, mas não a tal ponto. De onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada.

...ou ao regime de engorda

De litro em litro, de quilo em quilo, o elefante está sendo afinado e enxugado a tal ponto que corre o risco de ter a mesma massa corporal de um franguinho mal e mal saído da primeira infância dos galináceos. País curioso este nosso. O que é necessário perde volume, e o que é ruim sai com um o corpinho de um galeto e graças a suas excelências ganha um corpanzil de elefante.

Novinha aos 59

Na iminência de completar seis décadas a serviço dos varejistas, a CDL Porto Alegre comemora 59 anos nesta sexta-feira. Para o futuro, Alcides Debus, presidente da CDL POA, aposta em Tecnologia - palavra que moverá a entidade em suas próximas ações. Ele destaca a parceria comercial com a James Tip (recém-aprovada pelo Programa Shark Tank, no Canal Sony), o desenvolvimento de um projeto consistente para atração de startups, além de sociedade com o Instituto Caldeira.

Agenda cheia

Especialista em questões tributárias, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) vai palestrar em 12 eventos só em agosto. Na próxima segunda-feira, tem encontro com o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, na Associação Comercial de São Paulo; na terça-feira, fala no Instituto Ling; e, na quinta-feira, na VII Convenção da Contabilidade do RS em Bento Gonçalves.

Aniversário digital

A Ajuris está completando 75 anos no domingo, dia 11. Na semana seguinte, promove, no Sheraton Hotel, o XIII Congresso Estadual de Magistrados para celebrar a data. O programa do congresso será sobre a Magistratura Digital.

Miúdas

EMATER-RS encaminhou à Justiça do Trabalho pedido para leiloar 296 carros da sua frota, penhorados em reclamatórias trabalhistas.

COMO sempre, as costas de entes públicos são larguíssimas. Vão do Litoral até Uruguaiana.

MARCA Walmart pode acabar no Brasil. Na realidade, ela nunca disse realmente a que veio. Pelo menos aqui.

DA Sala do Estado Maior da Polícia Federal em Curitiba ao Presídio de Tremembé é um senhor downgrade.

UBER precisa dar um jeito: o GPS dele é falho e motoristas vão aquém ou além do ponto.

ENTÃO o carro vai embora e o aplicativo aplica uma multa ao passageiro que não viajou.

Finais