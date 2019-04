67

681742

2019-04-29 21:49:51

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 30/04/2019. Alterada em 29/04 às 21h49min A segunda ponte

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, voltarão a Foz do Iguaçu (PR) para participar da solenidade de lançamento da pedra fundamental da segunda ponte entre os dois países, no dia 10 de maio. A segunda ponte será construída no rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, cidade paraguaia vizinha a Cidade do Leste, onde está localizada a Ponte da Amizade. A foto é a projeção artística da obra de arte, no jargão da engenharia.

Por falar em data...

...a cerimônia deve ocorrer cinco dias depois da Itaipu Binacional completar 35 anos de geração de eletricidade e sete dias antes de completar 45 anos de criação.

No acordo com supermercados...

No Dia do Trabalho, ninguém trabalha, com exceção de serviços essenciais e o pequeno comércio. Até o ano passado, a salvação da lavoura eram pequenas empresas familiares que tocavam os famosos mercadinhos de bairro em feriados do tipo tudo fechado. A Agas já vinha se posicionando a favor de acordos entre patrões e empregados para abrir nesta e em outra datas em que a população quase não tinha opções.

...lembranças da rede Come & Bebes

Nos anos 1970, o executivo do Grupo Joaquim Oliveira, Francisco Pinedo Kasper, da poderosa rede Supermercados Real, criou a rede de lojas Comes & Bebes, porque na época os supermercados não vendiam gelados e produtos de consumo rápido. Antecessora das lojas de conveniência, vendiam bebidas geladas, destilados e vinhos nacionais e estrangeiros. Estava à frente do seu tempo.

Aqui se faz, aqui se paga

A ideia do presidente Bolsonaro de autorizar fazendeiros a disparar contra um invasor pode parecer esdrúxula, mas não. O direito à propriedade é exercido em vários países do mundo, a começar pelos Estados Unidos. E não precisa ser uma fazenda, vale para qualquer casa ou apartamento. Aqui, o invadido precisa provar que o imóvel é seu e ainda entrar com uma ação para reaver aquilo que é dele de direito e de fato. Isso quando não vê seu pedido negado.

A decolagem de Vila Oliva I

Mais uma vez, o aeroporto de cargas de Vila Oliva está na berlinda, desta vez como aeroporto regional da Serra, uma pretensão que vem desde o ano de 2000 se não antes. Na época, o aporte de recursos deveria ser mano a mano entre o governo gaúcho e a União. Mas não havia plata.

A decolagem de Vila Oliva II

Localizado a 24 quilômetros de Gramado e a 30 quilômetros de Caxias do Sul, poderia atender 53 municípios da região e alhures. O projeto foi apresentado na semana passada pelo secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann Saggioro. A dúvida é a mesma: desta vez hay plata?

Mãe de Deus!

O Centro de Terapia Intensiva Adulto do Hospital Mãe de Deus conquistou, o selo "UTI Eficiente 2019", concedido pela Epimed Solutions às unidades de todo o País que apresentam boa eficiência clínica. A unidade faz parte de um seleto grupo de 169 UTIs, num universo de mais de 800 avaliadas em todo o Brasil.

Na mosca

O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) pode ser criticado por tudo, menos por não ter acertado na mosca quando postou, nas redes sociais, que há falha na comunicação do governo de seu pai. Grandes governantes já se estreparam porque faltou-lhes um profissional bem calibrado nesta área crítica de qualquer governo, municipal, estadual ou federal.

Miúdas

DEUS nos livre e guarde dos motoristas domingueiros! Mantenham distância deles.

NOVO Código de Ética Médica entra em vigor hoje, 180 dias depois da publicação no Diário Oficial da União.

JAIR Bolsonaro nega que vai criar imposto para igrejas. Mas há igrejas e "igrejas". E algumas...

UM feriado nacional no meio da semana mostra que um mês pode ter cinco semanas afora um capricho do calendário.

GANHA um docinho de gila quem adivinhar se os legislativos darão quórum nesta semana.

Finais

A FÁBRICA do Futuro no 4º Distrito será apresentada nesta terça-feira pelo seu presidente Francisco Hauck no Menu POA/12h Associação Comercial no Palácio do Comércio.

do Futuro no 4º Distrito será apresentada nesta terça-feira pelo seu presidente Francisco Hauck no Menu POA/12h Associação Comercial no Palácio do Comércio. SE O ASSUNTO for falências ou recuperações, o advogado João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior foi nomeado membro da comissão especial da OAB sobre o tema.

for falências ou recuperações, o advogado João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior foi nomeado membro da comissão especial da OAB sobre o tema. PARABÉNS PARA VOCÊ escritório Dupont Spiller Advogados que completa 45 anos contratando Marcos Biondo.