2019-02-20 22:12:24

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 21/02/2019. Alterada em 20/02 às 22h12min Extra, e virgem

Sob a liderança do empresário Lucídio Morsch Goelzer, a Fazenda de Turismo e de Eventos Estância da Quinta, em Viamão, plantou em 2011, em parceria com a Embrapa, um pomar de pesquisa com 25 espécies de oliveiras de alta qualidade. Nesta semana, a propriedade inicia sua 1ª colheita de azeitonas em larga escala. São mais de 2,5 mil árvores de diversas espécies que já devem produzir mais de 1 mil litros de azeite extra virgem e entre 6 e 8 mil litros nos próximos anos.



Adiamento de ano letivo

Cerca de 2 mil alunos estão sendo afetados pelo adiamento do início do ano letivo no campus de Porto Alegre do IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul). O IFRS justifica a medida como preventiva, porque o PPCI ainda está em fase de implementação. O retorno às atividades depende de uma avaliação dos órgãos competentes e de eventuais ajustes elétricos para evitar risco de incêndio.

Fato e boato

A queda registrada pelo Ibovespa ontem depois de constantes altas após a apresentação da reforma da Previdência apenas confirma uma antiga máxima do mercado bursátil: a bolsa sobe no boato e cai no fato. O mais notável precedente foi quando da primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1994. O índice subia sem parar embalado pelas pesquisas e fechou em queda de 6,5% logo após a confirmação aritmética da vitória do tucano.

À espera do bisturi

Uma reforma como a da Previdência nunca é um pacote fechado e amarrado, bem pelo contrário. Durante a passagem pelo Congresso Nacional, um pacote dessa complexidade costuma ser refeito, acrescentado, deformado, cozinhado, esfriado, congelado e descongelado. Sempre corre o risco de virar uma versão piorada de Frankenstein. Se passar.

Só vai

O índice de confiança dos empresários está mais de 10 pontos acima da média histórica e uma pesquisa da Fecomércio-RS indica que a confiança das famílias gaúchas também aponta para cima. A crise política do governo Bolsonaro não está interferindo na economia enquanto ela seguir se recuperando.

Sistema S

A denúncia contra o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) atingiu o Sistema S. Mas não é bem assim. A investigação foi sobre o uso do Sesi, que é apenas um "S". Cada "S" tem uma confederação a cuidá-lo. Por exemplo, o Senar é da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o Senac está sob o guarda-chuva da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Pontas de inveja

Parece incrível mas é uma coisa bem brasileira: houve críticas (poucas) à doação de R$ 40 milhões do casal Norinha e Alexandre Grendene para a Santa Casa, como alegar que eles descontariam a doação do Imposto de Renda. Não é verdade. Foi uma doação mesmo, não descontável do IR. E o nome do novo complexo se deu por insistência da instituição e não de Nora.

Coisa de louco

O governo venezuelano fechou a fronteira com a Colômbia para evitar a entrada de ajuda humanitária. Sabem todos que a população não consegue comprar nada nem mesmo papel higiênico, o que dirá medicamentos. É, literalmente, uma coisa de louco.

Alíquotas progressivas

A progressividade das alíquotas na reforma da Previdência, até acima de 20%, lembra um caso dos anos 1980. Em conversa com este colunista, o presidente de uma multinacional de tabaco contou que contribuía com 30% do seu salário para seu fundo de pensão, mas que só receberia 60% do salário (seco, sem bônus) quando se aposentasse.

Miúdas

como antes do Camelódromo criado pelo prefeito José Fogaça (MDB), elas precisam pagar uma taxa para "o dono" do ponto. PRAÇA 11 de Novembro (bairro Sarandi) está sem iluminação há mais de mês. Palco ideal para assaltos.