Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 19/02/2019. Alterada em 18/02 às 21h57min Operação Arena...

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, afirmou que a compra definitiva da operação da Arena pelo Tricolor deve acontecer nos próximos três meses, ou os prazos ficarão indefinidos. A afirmação foi feita na reunião-almoço MenuPOA, promovida na Associação Comercial de Porto Alegre, presidido pelo empresário Paulo Afonso Pereira.



...o futuro do Grêmio

Segundo Bolzan, o clube não pode esperar por um leilão da construtora OAS, que não credencia o clube perante o mercado. "Hoje, o Grêmio gasta mensalmente R$ 1,7 milhão para acomodar seus sócios; com a compra do estádio, o Grêmio pretende vender 100% dos espaços para os associados, gerando R$ 12 milhões por mês", acrescentou.

As corvetas de Santa Catarina I

Construção de quatro corvetas para a Marinha do Brasil pode ficar a cargo do estaleiro Oceana, em Itajaí, Santa Catarina. É um negócio de R$ 9 bilhões e gerador de 2 mil empregos diretos, um consórcio integrado por alemães. Além dele, outros consórcios, um francês, um italiano e uma parceria holandesa-sueca também estão na parada. Negócio de gente grande, como se vê. A informação é do colunista Upiara Boschi, do site NSC Total.

As corvetas de Santa Catarina II

O empreendimento da alemã Thyssenkrupp Marine é tão interessante que o embaixador alemão no Brasil, Georg Witschel; e o cônsul no Estado, Thomas Schmitt, cumpriram uma extensa agenda com autoridades políticas e empresariais na semana passada para apresentar o projeto. Os outros consórcios preferem construir os quatro navios de guerra no Nordeste. Tudo bem, tudo bonito, mas seria nosso polo naval de Rio Grande um enjeitadinho?

Voo rasante

Um poderoso grupo educacional estrangeiro está dando voos rasantes em cima de Canoas e alhures.

Mudanças na ERS-030

A prefeitura de Santo Antônio da Patrulha e executivos do Daer mostraram a empresários locais o Plano Funcional da ERS-030, que pretende dar cara nova ao município. Entrementes, leitores se queixam que a antiga ligação da Estrada do Mar com freeway via região dos geradores eólicos foi desativada sem aviso prévio.

Posse no Conselho

Ao comando do presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, assumiram cargos no Conselho Administrativo do Senar-RS o suplente da presidência, Elmar Konrad, e outros 14 integrantes da entidade.

Promessas hereditárias

A página não lembra em qual época os chefes dos executivos prometiam, ao assumir, o enxugamento da estrutura, redução de CCs, congelamento do pagamento de fornecedores para tomar pé da situação, proibição de horas extras e diárias e venda de imóveis inservíveis. Em termos nacionais, deve ter sido na época de Tomé de Souza.

Caminho sem volta

A questão do Centro Histórico de Porto Alegre não é mais a obstrução de ruas e calçadas por camelôs e ambulantes que não ambulam. Esse problema está resolvido porque não tem mais volta, esqueçam. A questão é o afunilamento causado pelas bancas nas calçadas, especialmente as bancas de frutas e verduras dos dois lados. Então, o pedestre que se exploda.

Por falar em camelôs...

...eles são tantos que já existem vários serviços como quentinhas, café e bebidas oferecidos por ambulantes que ambulam para ambulantes que não ambulam. Em breve eles se bastarão vendendo uns para os outros.

Caturritas de hospício

É cada vez maior, se é que isso é possível, a mania de grupos de jovens falarem aos gritos quase histéricos em bares, restaurantes e cafeterias, como a disputar o Campeonato das Caturritas de Hospício. O pior é que acham que isso é bonito, que os olhares que atraem não são de reprovação e sim de admiração.

Miúdas

DEPUTADO Luís Augusto Lara, o senhor precisa reinventar a Assembleia Legislativa. Não apenas uma reengenharia.

Finais

GRÊMIO Náutico União começa a preparação da festa em comemoração dos 113 anos do clube, dia 6 de abril.

Náutico União começa a preparação da festa em comemoração dos 113 anos do clube, dia 6 de abril. URUGUAI espera 50 mil visitantes inclusive brasileiros na Festa da Pátria Gaúcha, de 12 a 17 de março.

espera 50 mil visitantes inclusive brasileiros na Festa da Pátria Gaúcha, de 12 a 17 de março. FEEVALE e Grupo Herval tocam pesquisas que envolvem a ergonomia, a biomecânica e o conforto aplicados às suas linhas de produtos da empresa de Dois Irmãos.