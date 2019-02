67

670572

2019-02-17 21:40:01

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 18/02/2019. Alterada em 17/02 às 21h40min A foto do fato

WENDEL LOPES/DIVULGAÇÃO/JC

Do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) a ministros, de embaixadores a grandes empresários, alguns dos nomes mais importantes da República se reuniram, semana passada, em evento da Revista Voto em parceria com o Financial Times. O seminário, em Brasília, reforçou a influência da publisher da revista, Karim Miskulin, notável influenciadora. A jornalista Soraia Hanna (d), da agência Critério, foi a mediadora.

Os equilibristas

A pendenga entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e seu ministro balança-mas-quase-cai Gustavo Bebianno (PSL) ainda não tinha um desfecho oficial até ontem. A abertura de guerra do presidente contra o auxiliar do primeiro escalão não parece ter sido de improviso, e, sim, com desdobramento já calculado pelo mandatário da nação.

Por falar em retaliação...

...boa parte das veementes promessas de não cair junto na história recente não passou disso: promessa. É tudo japonês. Provisoriamente. A exoneração de Bebbiano deve ser publicada hoje.

Ping...

Para garantir melhores condições para os estudantes da rede pública de educação do Rio Grande do Sul, o deputado estaudal Vilmar Lourenço (PSL) enviou projeto que obriga pais ou responsáveis a acompanharem o rendimento escolar de jovens. O projeto prevê a realização de, no mínimo, dois encontros anuais reunindo pais e professores na escola.

...pong

A preocupação do parlamentar é louvável, mas é daquelas coisas que nos fazem exclamar "a que ponto chegamos" para precisar de um diploma legal para o óbvio. A falta de cobrança dos pais com o desempenho do aluno ainda se soma à triste realidade segundo a qual, se o professor reclama do aluno, o aluno sempre tem razão, por menos razão que tenha.

João do Naval

Faleceu, na semana passada, João Santos, 89 anos, ex-dono do Restaurante Naval no Mercado Público. O Naval atravessou décadas sob seu comando, e seu João o transformou em bar e restaurante cult. Dificilmente alguém não conhecia ou não frequentou o Naval.

Ecos de Tramandaí

A nota sobre o desaparecimento da velha Tramandaí teve grande repercussão. Algumas vozes defenderam os edifícios altos próximos à praia - que farão o papel de quebra-vento para o resto da cidade -, enquanto a maior parte dos leitores endossa o pensamento da página, que observou uma mudança irreversível na alma da cidade. A propósito: o prédio no terreno do antigo Hotel Siri terá 16 andares, e não 6.

Ponto eletrônico

O gabinete da deputada estadual Juliana Brizola (PDT) está controlando a frequência dos seus servidores por meio de relógio ponto eletrônico com identificação biométrica. Em atividades externas, os funcionários poderão bater o ponto através de aplicativo monitorado por GPS.

A Nota vale uma nota

O deputado estadual Issur Koch (PP) sugeriu ao governador Eduardo Leite (PSDB) mudanças na Nota Fiscal Gaúcha, tendo como base a experiência exitosa do governo paulista, que remunera com dinheiro consumidores e empresas que exigirem nota fiscal. Mais precisamente, permitiria ao consumidor transferir valores superiores a R$ 25,00 para sua própria conta-corrente ou poupança.

Saúde defumada

Não passa dia sem que organizações mundiais voltadas à saúde alvejem a população sobre os próximos perigos à vista. Por um lado é bom, mas, por outro, há um leve cheiro de alvoroço defumado com lenha de alarmismo inútil. Há uma fronteira tênue aí, como a dizer "precisamos de dinheiro para pesquisas", não raro desproporcionais ao perigo anunciado. O dinheiro não se multiplica.

Miúdas

BUFÊ de primeira, mas carne de última. É o que se observa nos restaurantes de comida a quilo.

PELO andar das carroças porto-alegrenses, o trânsito, em fevereiro, é bem maior que o do mês de janeiro.

SUGERE que há, gradativamente, uma mudança na cultura de férias do gaúcho, a troca de fevereiro por janeiro.

EPTC testa aluguel de patinete elétrico. Cada vez estamos usando menos braços e pernas.