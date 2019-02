Tramandaí, adeus

67

670390

2019-02-14 22:22:04

A demolição do antigo Hotel Siri, cujo terreno deu lugar a um prédio de seis andares, já incomoda os antigos veranistas. A autorização da prefeitura para prédios altos a meia quadra da praia não deve ter levado em conta, no conjunto, as mudanças do microclima nas regiões. Para quem mora neles, ótimo; para a vizinhança, um desastre. Mas não é só isso. Foi-se o Bar Gaivota, a Taberna do Wily, a Branquinha e seu croquete fabuloso também sumiram, é farmácia para tudo quanto é lado, e os velhos chalés também foram para o espaço - literalmente. A Tramandaí dos velhos tempos morreu de morte matada. Nem cheiro de maresia tem mais.

República do Bndes do Sul I

"Bem-vindo ao time." A saudação do governador Eduardo Leite (PSDB) ao escolhido para dirigir o Banrisul, Claudio Coutinho, tem duplo sentido. Coutinho é o segundo integrante do "time" que teve passagem pelo Bndes. O primeiro é o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.

República do Bndes do Sul II

Coutinho e Cardoso saíram juntos do anúncio no Piratini e acharam graça quando a repórter do JC questionou: "Vamos ter a República do Bndes no Sul?" A escolha também reforça a ala de "estrangeiros" no governo Leite e justamente na tríade que lida com caixa e finanças: Banrisul, Fazenda e Planejamento, comandada pela brasiliense Leany Lemos.

Ivens Godinho

Radicado há décadas no Rio de Janeiro, o ator e diretor de teatro gaúcho Ivens Godinho morreu aos 71 anos na terça-feira. Ele atuou na primeira montagem de A Ópera do Malandro, de Chico Buarque, integrou o elenco dos filmes Pra Frente Brasil e Tropa de Elite, e dirigiu peças como Um homem d'outro mundo, sobre a vida de Chico Xavier.

Telemedicina

Bloqueio na freeway

O trecho da freeway (BR-290) entre os km 94 e 95 ficará interditado neste fim de semana. De acordo com o Dnit-RS, o bloqueio é necessário para dar seguimento à construção da nova ponte do Guaíba. Na sexta-feira, às 17h, uma faixa será fechada no sentido Litoral-Porto Alegre. A partir da meia-noite de sábado, a rodovia será fechada em ambos os sentidos. O bloqueio permanecerá total até as 14h de domingo.

Historinha de sexta

Restaurante universitário (RU), pensões ou comida a quilo. Estas eram as opções para estudantes do Interior com poucos recursos que vinham estudar ou para trabalhar na Capital no final dos anos 1950 até final dos anos 1960. É preciso entender que na época as pessoas almoçavam em casa e depois voltavam para trabalho. Sem a doideira do trânsito de hoje, ainda havia o fato que a maior parte das mulheres era "do lar".

Para os universitários o RU era praticamente de graça. Em compensação, a qualidade era medonha. Tipo atentado da Al Qaeda. Dependendo da pensão - boa parte ficava na rua Riachuelo - o panorama visto do prato também era desalentador. Os padrões de higiene eram, em alguns casos, deploráveis.

Pelo menos havia o recurso de pedir um ovo frito. Como já dizia o jornalista e compositor Stanislaw Ponte Preta, não há comida que não melhore se botar um ovo frito por cima.

Quando o dinheiro melhorava, o upgrade de então era almoçar nos restaurantes de comida a quilo, embora a balança (com pesos) só era empregada para clientes novos. Uma molhadinha com o vil metal fazia milagres. Como tudo girava em torno do Centro, dois se destacavam: a Praia e o Matheus, ambos na Rua da Praia, este em frente da Praça da Alfândega e outra mais perto da rua General Câmara.

Esse status não era para os pelados; atingido, era a alforria gastronômica.