Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 05/02/2019. Alterada em 04/02 às 21h54min Velhos conhecidos

Fotos do primeiro mandato, foto ao lado do pai, coronel Pedro Américo Leal, e na parede o capitão mais famoso do Brasil. São imagens que a presidente da colenda porto-alegrense fez questão de mostrar ao prefeito Nelson Marchezan. Mônica Leal (PP) diz com orgulho que é a primeira presidente de direita da colenda nos 245 anos de história da casa.



Noves dentro

Chama atenção o grande número de aniversários no Face em relação a semanas anteriores, da segunda metade de janeiro até este início de fevereiro e provavelmente mais algum tempo. Fazendo as contas e dentro do espirito SE NON E VERO E BENE TROVATO: maio é o Mês das Noivas e respectivos casamentos, a fatura vem chegando.

Especialistas do erro



Se uma pessoa comum tivesse ido atrás dos especialistas, o senador Lasier Martins (PSD-RS) não teria como fugir do novo reinado de Renan Calheiros (MDB-AL) no Senado, aqui mostrado seu voto em Davi Alcolumbre (DEM-AP). Agora se diz que o senador gaúcho comprou briga feia com o derrotado. Lasier comprou briga com Renan em 2016, ora bolas. Alisá-lo agora, por quê?



Do Marrocos para o Amapá

Davi Alcolumbre é o primeiro judeu a presidir o Senado Federal. As primeiras famílias de judeus provindas do Marrocos, de origem sefaradita, emigraram para a Amazônia brasileira vindas da Península Ibérica em 1824. A família do senador é muito respeitada em Macapá. Em árabe, segundo o estudioso Davi Castiel Menda, Alcolumbre significa luz, vislumbre.

Uma noite longa demais

O episódio da votação para presidente do Senado não deve ser visto com algo surpreendente. Aquilo é o Brasil, não há selenitas no Congresso. É a consequência lógica da sociedade, mesmo que parte dela abomine esse tipo de conchavo. Nada de novo no front, afinal de contas.

Caso Rodin

Entre os réus da Operação Rodin absolvidos pelo TRF4 está o advogado e professor Luiz Paulo Rosek Germano. De acordo com o desembargador Leandro Paulsen, ele "não detinha a posse, disponibilidade ou autoridade sobre os valores (...) de forma que não poderia ser condenado pelo crime de peculato".

Para uns é pouco...

Na primeira reunião entre o novo presidente da Assembleia Legislativa e os deputados eleitos, Luis Augusto Lara (PTB) abriu o microfone para os parlamentares fazerem o uso da palavra. Luciana Genro (PSol) reclamou da estrutura física do seu gabinete, sem espaço suficiente para comportar 17 assessores, número máximo permitido.

...para outros, sobra

Já os deputados do Partido Novo Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo desfizeram-se de mesas e cadeiras que ficariam sem uso nos seus gabinetes. Ambos optaram por limitar o número de assessores. Ostermann nomeou apenas sete, e Riesgo, seis servidores para seu gabinete. A bancada tem apenas quatro de 13 assessores possíveis.

Atravessando fronteiras

A Revista Voto terá cerca de 20 eventos no País neste 2019. Começa dia 13 em Porto Alegre com os principais executivos de grandes empresas que atuam no Brasil e o primeiro escalão do governo Bolsonaro. O vice-presidente, Hamilton Mourão, é uma das presenças confirmadas.

Miúdas

ALGUNS jornalistas que cobriram a coletiva de Sérgio Moro não fizeram perguntas, fizeram teses. Quase pacotes.

Finais

FUNDAÇÃO Escola Superior do Ministério Público (FMP) conquistou o Selo de Qualidade OAB Recomenda, concedido pela OAB Nacional.

Escola Superior do Ministério Público (FMP) conquistou o Selo de Qualidade OAB Recomenda, concedido pela OAB Nacional. PROGRAMA Cruzando Conversas é um dos mais assistidos da RDC TV. É apresentado pelo jornalista Ricardo Azeredo.

Cruzando Conversas é um dos mais assistidos da RDC TV. É apresentado pelo jornalista Ricardo Azeredo. COQUETEL de posse da nova diretoria Agas Jovem será dia 21/19h30/Dado Bier do Bourbon Country.