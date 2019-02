Fugitivo da desonestidade

67

668365

2019-02-03 22:27:20

Sob nova direção...

Em virtude da extinção do Ministério das Cidades, o Denatran passa a integrar a estrutura da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Esse é um problema, e não uma solução. A cada troca de governo nos três níveis, sempre alguém tem que reinventar a roda. Não raro, perde-se a eficácia antiga e ganha-se ineficiência nova.

...com cara da velha

Tudo a ver

O Gramadozoo acolheu um mão-pelada (Procyon cancrivorus), mais conhecido como guaxinim. O mão-pelada deveria ser o animal símbolo do Rio Grande do Sul. Pelo menos do governo.

Maldade pura

Visão funil

Números invisíveis

A propósito da falta do número bem visível dos prédios e casas da Capital, o leitor Osvaldo Schuh conta que, há tempos, solicitou a um vereador que apresentasse projeto de lei obrigando todos os proprietários a afixar, em lugar visível e de maneira uniforme em tamanho e cor, o número do imóvel. Até agora, ninguém abraçou a causa.

Milagres ou falsidades?

Pululam na rede anúncios de remédios milagrosos que prometem emagrecer em tempo recorde, baixar a glicose ou antídotos para comidas do dia a dia que fazem mal. Nas pesquisas eleitorais, é obrigatória a menção dos dias do trabalho, número de entrevistas e dados de campo. Essas coisas milagrosas não deveriam também ter que divulgar dados clínicos?

O inferno é aqui

O lugar mais quente para os usuários de ônibus em Porto Alegre nos dias de altas temperaturas não é no interior dos coletivos nem em paradas sem proteção com sol a pino, mas quando um ônibus para nas paradas dos corredores. Com fibra em cima, mureta atrás e calor vindo do motor e da carroceria, nem o diabo aguenta.