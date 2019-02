67

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 01/02/2019. Alterada em 31/01 às 23h08min Basquete americano

A NBA, maior liga de basquete do mundo, lançou, no Brasil, o programa NBA Basketball School, que contará com três unidades no Estado: uma na Apcef-RS, na Zona Sul de Porto Alegre; outra na Sociedade Rio Branco, em Cachoeira do Sul; e a terceira no ginásio Rodrigo Barbosa Basketball Coach, em Caxias do Sul. Vai atender jovens e crianças entre seis e 18 anos, e será lançado nos dias 14, 15 e 19 de fevereiro nas referidas cidade.



Coisas que irritam I

A maioria dos motoristas dá chance ao azar nos cruzamentos ao passar com o sinal vermelho já pintando. Isso já é ruim, mas pode piorar. Quem vem atrás do primeiro se acha no direito de segui-lo como se tivesse algum direito divino. Um dia, a casa cai.

Coisas que irritam II

A fumaça dos motores a diesel. Especialmente caminhões e parte das vans de entregas ou de prefeituras do Interior. Ou o bico injetor desregulado, ou o motor que já passou pelo Cabo da Boa Esperança e, antes de quebrar de vez, larga seus últimos e fedorentos suspiros. E nós falando da poluição dos outros países.

Recuperação de créditos

O BRDE lançou um edital para a venda de sua carteira de créditos não performados para recuperar pelo menos parte dos créditos de financiamentos que não foram pagos pelas pessoas jurídicas e físicas. O valor mínimo de venda será de R$ 25,6 milhões. A maior parte dos créditos à venda têm vencimento superior a 25 anos (54%), seguindo-se as faixas de 15 a 20 anos, com 19% da carteira. Do total, 902 estão lançados como prejuízo.

Encontro de alcaides

Ao encontrar o deputado Paparico Bacchi (PR) na posse dos parlamentares, o governador Eduardo Leite disse: "Que bom ter um ex-prefeito no Parlamento gaúcho". Não foi à toa. Ele e Paparico integraram a mesma diretoria da Famurs em 2015. O ex-prefeito de São João da Urtiga era vice-presidente, e Leite, o primeiro secretário.

Absolvição de Vargas

O TRF-4 deu provimento, aos embargos infringentes do ex-presidente do TCE, João Luiz Vargas, réu nos autos da Operação Rodin, e o absolveu dos delitos de peculato-desvio. Segundo a decisão, Vargas não detinha posse, disponibilidade ou autoridade sobre os valores decorrentes da dispensa irregular de licitação praticada por terceiros, não podendo ser condenado pelo delito apontado por não se enquadrar no tipo penal.

Fala a prefeitura

A propósito da observação de eleitor de que a Smim está começando a repavimentar a Nilo Peçanha pelo lado onde não tem buracos, a secretaria enviou longuíssimo texto sobre as obras de toda aquela região, que terão custo total de R$ 122 milhões. Se o colunista bem entendeu, a explicação tem a ver com a estrutura do asfalto da Nilo Peçanha.

Historinha de sexta

Contam que, em décadas passadas, um profissional liberal muito cuidadoso com sua conta-corrente, a tal ponto que o gerente do banco a chamava de buraco negro, tudo entrava, mas nada saia, ligou para a seção de classificados de um jornal, mais precisamente para publicar um anúncio fúnebre. Perguntou qual era o tamanho mínimo desse tipo de anúncio, queria o mais barato, logo, o menor disponível. Feito o negócio, perguntaram qual seria o texto. - Morreu Sara. - Perdão, falou o funcionário do jornal. - Pode botar mais texto. - Morreu Sara Silva. - Senhor, cabem bem mais palavras. - Morreu Sara Silva, enterro 17h Cemitério Municipal. - Ainda tem um espacinho, além da cidade e data. - Vendo Opala 1978 perfeitas condições.

O seu ao seu dono

O porto-alegrense Bento Silveira, que está residindo em Lisboa, conta que uma menina perdeu euros no seu prédio, procurou por tudo e não achou. Quando pegou o elevador, encontrou um bilhete no espelho que dizia: Você que perdeu seus euros pode buscá-los no apartamento tal. Aqui acontece também, só que de vez em quando. Parece que por lá esse procedimento é padrão.

Miúdas

AINDA bem que na quinta-feira a temperatura baixou. No início da tarde fez apenas 37 graus.

INVERNO deve voltar nesta sexta-feira, com máxima de 28 graus e, pasmem, mínima de 24 graus.

TEORIA da conspiração: os israelenses foram embora porque vazou o plano de derrubar Nicolás Maduro.

SEMANA que vai chegando ao fim será lembrada de pai para filho por décadas. Não por Brumadinho, mas pelo calor.



Finais

BANRISUL e o GNC Cinemas renovaram a parceria que concede 50% de desconto aos clientes que pagarem o ingresso com o Banricompras e demais cartões de crédito do banco. PREFEITO de São Borja, Eduardo Bonotto, foi eleito como novo presidente da Amfro (Associação dos Municípios da Fronteira-Oeste). NO último trimestre, a RGE trocou 295 postes em Caçapava do Sul.