Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 18/01/2019. Alterada em 17/01 às 22h08min De volta ao passado I

ARQUIVO/JC

Assim era a avenida Borges de Medeiros vista da atual Esquina Democrática nos idos de 1969. Não dá para se render ao saudosismo e dizer que, neste caso, era melhor que hoje. A era poluição causada pelos motores a diesel dos ônibus e caminhões e pela gasolina, que à época ainda tinha o venenoso chumbo tetraetila. Uma multidão represada esperava o sinal abrir para ir ou vir da Rua da Praia.

De volta ao passado II

Uma placa à direita mostra que aconteceram 188 acidentes nesta avenida. Puxando o cordão uma Lambretta de 175 cilindradas e 10 cv; à direita, um reluzente Alfa Romeo 2000 JK, sedã de luxo premiado por seu designa na Itália (era montado em Xerém, RJ). A mecânica era primorosa, com caixa de câmbio de cinco marchas, novidade na época. Atrás, fuscas (chamado de fucas na época) e Kombis. Ônibus e caminhão era Mercedes.

Votar sempre...

Um leitor pergunta se, sendo o voto secreto, um senador pode abrir seu voto usando o microfone do plenário na eleição do presidente do Senado. Pode fazer o que quiser mas depois de votar. Pode até dar entrevista, diz o advogado Antônio Augusto Mayer dos Santos.

...em quem ganha

O porém de sempre é que um senador pode votar em um candidato e dizer ao vivo e a cores que votou em outro, o que deverá acontecer sem sombra de dúvida. É um estratagema - para não dizer torpe - antigo que se faz para agradar o vencedor ganhe quem ganhar.

Pós-graduação

Está encartado nesta edição do Jornal do Comércio o caderno especial Qualificação, com informações sobre cursos de pós-graduação em todo o Rio Grande do Sul. O levantamento completo das opções em dezenas de universidades gaúchas pode ser visto em www.jornaldocomercio.com/maisqualificacao.

Foi, mas não foi

Uma indústria de alimentos localizada na rua Frederico Mentz está às voltas com um esgoto transbordante de maus fluídos e odores piores ainda desde novembro do ano passado. Queixas protocoladas junto ao DEP foram consideradas como "problema resolvido". Não foi.

Lá, como cá

A Argentina está com o cabelo em pé com as chuvas e tormentas que prejudicaram as lavouras de soja. Cooperativas Hermanas calculam as perdas em US$ 2,2 bilhões, levando em conta que 2,4 milhões de hectares foram afetados. Pior, o quadro deve piorar mais, são cálculos iniciais.

Historinha de sexta

Era um estranho bar. Ficava nas imediações da Usina do Gasômetro, Porto Alegre. Um pé-sujo clássico, desses de mesa de fórmica, dono atrás do balcão vestindo um avental que já viveu melhores lavanderias. Cachaça, cerveja, vinho barato e na prateleira meia dúzia de garrafas de bebidas diversas cobertas de poeira. Mas os fregueses gostavam mesmo de um pôster esmaecido da Mona Lisa, afixado mais ao fundo na parede ao lado do tosco banheiro. O detalhe é que não era uma simples reprodução do quadro de Da Vinci. Um dos olhos da La Gioconda estava tapado, como se fosse um tapa-olho de pirata. Que gênio, murmurava um assíduo cliente, tido pela roda como um intelectual, e como tal era muito respeitado. Era a rebeldia de quem criou essa imagem singular, repetia, uma releitura do clássico italiano, levantando o copo de cuba libre à guisa de saudação. Respeitosamente, a plebe ignara o imitava. Um dia, um dos frequentadores estava esperando sua vez de entrar no banheiro, e sem nada a fazer, fixou o olhar no tal pôster. Olho no olho, literalmente. De repente, soltou um berro. Apontou o indicador da mão direita no rosto da enigmática senhora e o com o da mão esquerda mirou a roda de amigos. Todos foram ver a razão do espanto. Não era um tapa-olho clássico. Eram os restos mortais esparramados de uma barata GG que alguém matou com uma chinelada.

Uma loja no corpo

Um apenado da Colônia Penal Agrícola de Palhoça, na grande Florianópolis (SC), foi flagrado no dia 15 passado com nove celulares, isqueiro, cabo USB e drogas introduzidos no próprio estômago, retirados por cirurgia. A questão não é apenas como ele conseguiu engolir quase uma loja de eletrônicos. A pergunta é como ele planejou a saída caso não fosse pego.

Miúdas

COMO esperado, o governador Eduardo Leite (PSDB) vetou a lei que permite consumo de álcool nos jogos. Fê-lo bem.

NOVO secretário nacional da Anac, Ronei Saggioro Glanzmann, é funcionário de carreira.

HOUVE tempo em que o cargo foi ocupado por políticos que de aviação só conheciam aviãozinho de papel.

METEOROLOGISTA da praça disse ao meio-dia de quarta-feira que choveria às 15h. Errou por 24 horas. Mas tem potencial.

SÓ nos 18 dias de janeiro, o volume das chuvas no Alegrete foi em torno de 800mm. E tem mais de onde elas vieram.

VAZARAM 21 milhões de senhas de e-mails e 772 milhões de endereços de e-mails na internet.

ESTÁ mais na hora de calcular quantos milhões de dados pessoas ainda não vazaram na rede.