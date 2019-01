67

665656

2019-01-15 21:42:14

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 16/01/2019. Alterada em 15/01 às 21h42min Parece, mas não é

KASSANDRA DORNELES/COMUNICAÇÃO PMNP/DIVULGAÇÃO/JC

Marcha dos sobreviventes de uma guerra termonuclear em busca de comida e água? Cena do filme Apocalipse Zumbi, com os descerebrados procurando uma boa porção do lobo frontal? Nada disso. É apenas uma das 40 atrações que Nova Petrópolis disponibiliza aos nativos e turistas até março. Neste caso, a imagem é de um trekking noturno que neste ano terá saída dia 19 na Sociedade Concórdia de Linha Imperial.

Bailar na curva

A página publicou foto de uma escora no viaduto nas imediações da Rodoviária. Leitores confirmam que é uma sensação quase palpável sentir a oscilação naquela curva. Pode ser que a escora seja apenas um reforço, pode ser que a oscilação seja planejada, mas só saberemos a resposta quando a área de obras da prefeitura de Porto Alegre se manifestar.

Profissão: lobista

O governo Jair Bolsonaro (PSL) está colimando a regulamentação da profissão de lobista. A lei já existe desde o ano passado. É uma ótima iniciativa. Como em outros países, o lobby no Brasil uma vez regulamentado permitirá ações legítimas junto às instituições e mostrará sua cara, quem é e para quem trabalha. Deve estreitar bem o propinoduto. Caso alguém não se enquadre neste diploma legal, fará parte da categoria "aí tem..."

Reeleição ou não...

Pesquisas indicam que a maioria dos entrevistados é a favor do fim de reeleição para presidente, apoiado por Jair Bolsonaro. Essa é a típica faca de dois gumes. Se por um lado permite a substituição do mandatário que não está dando certo - ou pelo menos assim é avaliado - por outro impede a continuação de uma gestão bem-sucedida.

...eis a questão

No primeiro ano, o novo presidente mal e mal começa a dominar a máquina; no segundo deixa o grid de largada de fato, governa durante o terceiro e no quarto mal engata a última marcha e já recebe a bandeirada. Se o mandato for ampliado para cinco anos, talvez melhore um pouco a gestão bem-sucedida; em compensação, se o presidente vai mal, aumenta a agonia.

Na mosca

Como a página havia informado no dia 10 passado, quarta-feira, a Lojas Pernambucanas, antiga Casas Pernambucanas das décadas de 1950 e 1960, vai mesmo se instalar na Rua da Praia 1.425, em frente à Galeria Chaves no local que abrigava o Shopping das Fábricas. Longa vida à rede.

Cortou mesmo

Os cinco dias da promoção Corta-Corta Iguatemi, que ocorreu entre os dias 9 e 13 de janeiro, registraram um aumento de 16% no fluxo de veículos do shopping em relação à campanha de 2018. No sábado, o aumento foi ainda maior: o fluxo de veículos cresceu em 26%, reflexo dos descontos de até 50% em todos os setores além do valor do estacionamento R$ 5,00.

Foco ambiental

A ex-secretária estadual do Ambiente Ana Maria Pellini, agora secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente - o decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial da União de ontem - sabe tudo sobre o tema. Desde a gestão do prefeito José Fortunati ela vem ocupando cargos relevantes nas administrações públicas.

Já era

O ex-presidente do conselho de administração da TAP entre 2000 e 2018, o gaúcho Fernando Pinto, disse ao site Observador que a época da aviação regulamentada com tarifas baixas já passou e não existe mais, sublinhando que a companhia não tem obrigação de prestar serviço público. A TAP era obrigada a operar com tarifas baixas para destinos não rentáveis.

Miúdas

FINALMENTE parece que vai chover hoje na Capital. Só que pode ser demais.

COMO diz a música de Luiz Gonzaga, "Senhor, eu pedi pra chover/mas chover de mansinho".

FASE ruim para a esquerda radical e festiva da América Latina. Derrota em cima de derrota.

PESQUISA Ideia Brasil Data indica que 70% dos entrevistados não pretendem comprar armas.

AÇÕES da Taurus despencaram depois do decreto das armas. A bolsa sobe no boato e cai no fato.

ADMINISTRAR dinheiro é fácil. Difícil é administrar a sua falta.





Finais

BODYTECH inaugura no Iguatemi sua segunda academia. Inauguração dia 22. RESÍDUOS sólidos (92%) em dias de jogo na Arena do Grêmio voltam a ser matéria-prima depois da reciclagem.