2019-01-14 22:31:34

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 15/01/2019. Alterada em 14/01 às 22h31min Quem ouviu gostou

Eles vêm e vão com muita rapidez. Não raro, artistas de rua se exibem na Rua da Praia para conseguir algum dinheiro e depois seguem seu destino. Os argentinos Ruth e Esteban obviamente têm experiência em música erudita, mas também tocam jazz de primeira qualidade. Quem ouviu, conferiu.

Foi um lar, doce lar

O que falta explicar é quem financiou Cesare Battisti por 17 anos no Brasil para ele ter casa, comida e roupa lavada. Talvez tenha sido "sobra de campanha" de quando cometia assaltos e assassinatos no grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Sobras de lá ou daqui mesmo.

De volta à planície



Os partidos tradicionais estão se reinventando para se manter à tona e, de preferência, com vigorosas braçadas. Caso da Fundação Ulysses Guimarães (FUG) do MDB do Rio Grande do Sul. O presidente João Alberto Machado teve um encontro com o vice-presidente de Formação Política da FUG nacional, Eliseu Padilha (MDB). A instituição pretende formar 6 mil alunos ao longo do ano. O desafio é fazer mais do mesmo, apesar da diminuição de 50% do fundo partidário.

Pronto-atendimento

Durante deslocamento na ERS-20, os PMs do 17º BPM Walther e Hesper pararam para observar o que acontecia com um Palio estacionado. Foram ver e se depararam com uma criança de dois anos engasgada com leite. A dupla realizou procedimentos de emergência enquanto se deslocava ao Hospital Dom João Becker, onde a criança foi prontamente atendida. De maneiras que um PM é quase paramédico.

Me dá um dinheiro aí

Cidadão estacionou na rua Padre Chagas e procurou um parquímetro. Quando colocava as moedas, elas caíam sem efetuar a emissão do tíquete. Foi a um segundo, pouco adiante, e colocou as moedas. O equipamento não só forneceu o comprovante como ainda devolveu R$ 1,50. Maravilha. Um não funciona e o outro dá dinheiro de graça.

Premiação

A repórter Roberta Mello, do Jornal do Comércio, liderou a lista dos Mais Premiados Jornalistas do Ano na Região Sul, organizada pelo site Jornalistas&Cia, juntamente com o paranaense Albari Rosa, da Gazeta do Povo. Com 50 pontos no ranking, Roberta ganhou os prêmios B3 e Transparência, enquanto Albari recebeu o Vladimir Herzog de Fotografia.

Plano de poda

Madeira!!! Leitor relata que são recorrentes as quedas de galhos na rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre. A via é conhecida pelo túnel verde que a emoldura, sendo chamada até de "rua mais do bonita do mundo". A questão é a poda de árvores, ou a falta dela. Sem um trabalho preventivo, temporais e ou vendavais ocasionam baixas. Algumas bem pesadas, causando transtornos e perigo de acidentes.

Avon chama

Símbolo de vendas no sistema porta a porta em décadas anteriores, a Avon volta em São Paulo com promessa de entregar produtos em duas horas. Mas é entrega sob demanda. Hoje, o sistema antigo seria impraticável, a não ser sob formato usado por concorrentes, como a Natura. Problema: o mostruário é muito limitado. Quem quer comprar uma fragrância sem cheirá-la antes?

Miúdas

DIMINUÍRAM drasticamente o número de bufês de sorvete na Capital, queixa-se um leitor, ao contrário das praias.

ESTRANHO o protesto do Canadá pela condenação à morte de um traficante canadense na China. Dura lex sed lex.

É COMUM alguém ir para um país com outras regras, mas quer as mesmas do país do qual saiu.

CIDADE vazia é nome de música cantada por Eliseth Cardoso. No verão, podia ser o hino de Porto Alegre.

UMA coisa é definitivamente certa no Brasil: quando um vigarista encontra um otário, sai negócio.

Finais

CAIXA completou, no sábado, 158 anos de história. É o maior banco público da América Latina. CRIARE Móveis Planejados escolhe a Global para assinar seu novo projeto de Branding. PUBLICITÁRIO Flávio Franco desliga-se da M A e abre consultoria de mídia atendendo o Simers para a mesma agência.