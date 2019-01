67

2019-01-13 21:55:37

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 14/01/2019. Alterada em 13/01 às 21h55min O ataque

JOEL VARGAS/PMPA/JC

Banhistas inocentes nadando despreocupadamente enquanto um grande tubarão branco faz a mira e parte para a carnificina? Ou é trailer de um novo filme da série Tubarão? Ou quem sabe é uma refilmagem criada pelo Netflix para causar sustos? Nada disso. É apenas foto obtida no fundo da piscina pública do Parque Madepinho, no bairro Cavalhada, em Porto Alegre.

Só no periscópio

O governador Eduardo Leite (PSDB) está cumprindo o que prometeu na campanha, de não se oferecer para entrevistas exclusivas e aparições para a mídia em geral. O que dele se sabe está no site do governo do Estado. Desde que a ferrovia da informação de fora para dentro o abasteça bem, é uma jogada boa não se meter em controvérsias, coisa que a mídia adora.

Levanta-te e anda!

A propósito das notas sobre a tampa de um bueiro da rua Santo Antônio que resultou em acidente envolvendo uma ambulância da Samu, leitor pergunta por que os nossos vereadores não percorrem a cidade para ver problemas in loco. De fato, os edis estão com a retaguarda colada nas cadeiras da colenda, com honrosas exceções.

Crê ou morre

A esquerda brasileira é responsável por excelentes pérolas. Ao mesmo tempo em que criticam Nicolás Maduro, mais grudado no poder que carrapicho, afirmam que a oposição venezuelana é fascista, quando é sabido que até setores da esquerda querem que Maduro se escafeda. Então, vamos ver se dá para entender: o mundo se divide entre fascistas e revolucionários e alguns inoportunos. Não tem meio termo.

Por falar em Maduro...

...como pode o povo venezuelano - perdão, fascistas - aturar um presidente que jurou em rede nacional de TV que o falecido Hugo Chávez falava com ele através do canto dos passarinhos? E seriam eles revolucionários ou fascistas a essa altura?

Escora no viaduto



MARCELO G. RIBEIRO/JC

Essa escora apareceu no viaduto junto à Estação Rodoviária de Porto Alegre. Como não é um remendo qualquer, mas uma estrutura construída para este fim, pergunta-se se a muleta metálica é apenas um mero reforço ou apareceu alguma anormalidade não prevista.

Miúdas

ROLA por aí uma sequência de dicas atribuídas ao médico Drauzio Varella. Uma delas é que água gelada dá câncer.

por aí uma sequência de dicas atribuídas ao médico Drauzio Varella. Uma delas é que água gelada dá câncer. NÃO só no estômago, mas também no fígado - a baixa temperatura evitaria o derretimento da gordura.

só no estômago, mas também no fígado - a baixa temperatura evitaria o derretimento da gordura. CONCLUSÃO : ou você acredita em tudo, inclusive em mula sem cabeça, ou ignora e vive como sempre.

: ou você acredita em tudo, inclusive em mula sem cabeça, ou ignora e vive como sempre. BUFÊ de sorvetes foi inventando há 25 anos. A pioneira foi a Gelf's de Capão da Canoa.

de sorvetes foi inventando há 25 anos. A pioneira foi a Gelf's de Capão da Canoa. UMA certeza: ser lúcido hoje em dia é ser um pária. A demência venceu.

Finais

PRESIDENTE da Fiergs/Ciergs, Gilberto Porcello Petry, assume hoje a presidência do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS.

da Fiergs/Ciergs, Gilberto Porcello Petry, assume hoje a presidência do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS. HOSPITAL do Câncer Mãe de Deus e A. C. Camargo Cancer Center assinaram acordo de cooperação.

do Câncer Mãe de Deus e A. C. Camargo Cancer Center assinaram acordo de cooperação. INSTITUTO de Oftalmologia Faxinal, dirigido pelo médico Lair Hüning, atingiu a marca histórica de 500 mil pacientes atendidos.