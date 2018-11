Natal à vista

Houve tempo em que a chaminé do Shopping Total era a chaminé da Brahma, que se apresentava ruidosamente com um apito ouvido a quilômetros. Hoje, ela perdeu o apito, mas em troca conseguiu uma fantasia. De Natal. Como só acontece por esta época, a administração capitaneada por Eduardo Oltramari dá luzes à chaminé.

Coisas que irritam

O Brasil deve ser o único país do mundo onde existe uma anuidade tão salgada no cartão de crédito. A exorbitância é tamanha que, mesmo negociando um valor menor, trata-se de uma humilhação a qual os usuários são submetidos. E consumada a redução, às vezes insignificante, só falta o usuário se prostrar no chão para agradecer ao Grande Senhor do Dinheiro de Plástico.