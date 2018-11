Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 12/11/2018. Alterada em 12/11 às 01h00min Aves migratórias

ELOIR SILVA/DIVULGAÇÃO/JC

Mostardas sediará a 14ª edição do Festival de Aves Migratórias de 13 a 18 de novembro, mas as atividades lúdicas para estudantes do Ensino Fundamental se iniciam hoje. O evento, na praça Luiz Chaves Martins, contará com oficinas, palestras e saídas guiadas para observação de aves.

Nova moda

Em alguns anos - e, ao que tudo indica, não muitos -, a maior parte da população jovem brasileira terá, pelo menos, uma terça parte do corpo coberta por tatuagens. Neste momento, se dará a inflexão. Passará a ser moda não ter nenhuma, nem mesmo aquelas escondidinhas nas partes pudendas que cada vez mais estão deixando de ser pudendas.

A religião Apple

Chegaram, nessa sexta, ao Brasil os modelos da linha de Iphones 2018: iPhone XR, XS e XS Max. Caros e ansiosamente aguardados como nunca - é quase uma seita - o Max custa R$ 9.999,00. Nos EUA é bem menos: R$ 5.430,00.

O que virá do céu

Novembro deverá ter predomínio de tempo seco nas áreas de concessão da RGE e RGE Sul, que incluem parte da Região Metropolitana, vales do Rio Pardo e do Taquari, Região Central, Fronteira-Oeste, Serra, Norte e Missões. O monitoramento aponta a possibilidade de chuvas mais fortes nas últimas semanas do mês, podendo haver temporais isolados.



Homenagem a Turra

Alunos de Medicina Veterinária da Imed, em Passo Fundo, inauguraram, nesse domingo (11), o Diretório Acadêmico Francisco Turra. A escolha se deve ao empenho do ex-ministro da Agricultura e presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal em defender a sanidade na produção.

TEDMED Live Simers

Ciência e conhecimento expandindo os limites da saúde. Esse é o universo a ser discutido no TEDMED Live 2018 Simers, evento de inovação e inspiração que acontece no dia 17 (sábado), às 8h, no Hotel Sheraton, e que reunirá médicos de todas as especialidades. O evento é destinado a médicos e estudantes de medicina associados ao Simers.



A festa já começou



CHRISTIANO CARDOSO/DIVULGAÇÃO/JC

Mais de 300 mil luzes, mil metros de galhos verdes, Papais-Noéis de cinco metros e ursos de 10 metros de altura. O ambiente cenográfico do Iguatemi dá sinais que no shopping já é Natal, assinado pelo artista plástico Juarez Fagundes, da Zero 57.

Miúdas

MUITOS ainda não se deram conta que o presidente eleito Jair Bolsonaro usa e abusa do bode na sala. ASSASSINOS que executaram o paciente errado no Hospital Centenário mereciam prisão perpétua, até por burrice. PREFEITURA foi paga pelos transtornos causados pela corridinha de F1 na orla do Guaíba? CIRURGIÃO plástico que se oferecer para ser ministro da Saúde de Bolsonaro nunca poderá fazer uma. TÉCNICAS nesta área evoluíram muito, mas, ao que se sabe, ainda não dá para fazer plástica em cara de pau.



Finais

SINDICATO dos Despachantes do Estado do RS comemora hoje 36 anos de fundação. TÁ na Mesa da Federasul desta quarta-feira terá como palestrantes o escritor Percival Puggina e o cientista político Fernando Schüler. LANGUIRU completa 63 anos recebendo o prêmio SomosCoo. SUPERINTENDENTE executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, fez palestra no Congresso Nacional de Hospitais Privados, em São Paulo.