Fernando Albrecht

Começo de Conversa

24/10/2018 - 01h00min. Alterada em 24/10 às 01h00min A nova atração

JEFFERSON BERNADES/PMPA/DIVULGAÇÃO/JC

Edemir Simonetti acertou em cheio ao criar a sua mais nova operação, o restaurante 360 POA, na orla do Guaíba. Com vasta experiência na área de comes & bebes, aí incluído o Chalé da Praça XV, o empreendedor, que começou lavando pratos e depois como garçom, sabe o caminho da roça e dela para a cidade grande. Merece aplausos.

Sob nova direção I

A 26ª Vara Federal de Porto Alegre homologou ontem um acordo entre a União e a imobiliária paranaense Granito Negócios Imobiliários para a desocupação de um prédio localizado na rua Sete de Setembro, 730, no Centro Histórico. O imóvel será destinado ao TRE. O edifício foi construído em um terreno de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul.

Sob nova direção II

No entanto, todas as unidades instaladas no local pertencem à imobiliária. A União ingressou com a ação de desapropriação contra o ente municipal e a empresa. O Estado reconheceu a procedência do pedido recebendo R$ 991.100,00. Pelo acordo, União e imobiliária acertaram o valor de R$ 39.008.900,00 pela indenização relativa ao domínio útil e benfeitorias.

De Doutor Ricardo...



MARIANA CARLESSO/JC

Do agora ex-garçom do Bar do Beto da Venâncio Aires, Dinarte Valentini, sempre se disse que ele era o sujeito da noite que mais conhecia gente de Porto Alegre. Afinal, foram 26 anos de basquete. A despedida do filho de Doutor Ricardo, no Vale do Taquari, como profissional da bandeja para se dedicar integralmente à advocacia lotou a casa na noite de segunda-feira.



...para Doutor Dinarte

Às 19h30min já não tinha mais vaga no estacionamento, e a festa foi até altas da madrugada. As costas do homenageado devem estar doendo de satisfação até agora. Se algum dia fizerem um perfil de um garçom perfeito, certamente vão colocá-lo como padrão desta profissão. Doutor, nossos respeitos.

Penas ao vento

Candidatos que usam informações falsas e as disseminam nas redes sociais costumam pedir desculpas após os desmentidos de praxe. Como se fosse possível enfiar penas de volta no travesseiro e recolocar pasta de dente no tubo.

Síndrome do pânico

Mais uma novidade na campanha eleitoral 2018: o número de informações falsas é largamente superior às verdadeiras, oficiais ou oficiosas. Isso sem contar manipulação de fotos, vídeos e matérias de jornais e revistas.

Meio espermatozoide

O candidato petista Fernando Haddad disse em entrevista ao SBT que "provavelmente" houve crimes de corrupção cometidos por dirigentes do PT. "Provavelmente" é como meia gravidez.

Dia do Aviador

O ntem foi o Dia do Aviador, profissão cada vez mais solicitada em todo o mundo. Há enorme carência destes profissionais, a ponto de empresas como a Emirates oferecerem pacote de benefícios com salários mensais de R$ 60 mil para pilotos brasileiros. A China, rica como só ela, amplia o ganho mensal para R$ 100 mil. Detalhe: ambos sem impostos.

Miúdas

COM a pressão inflacionária, em algum momento de 2019 o futuro presidente vai ter que aumentar os juros.

Finais

EVOLUÇÃO Funcional do Paciente Crítico Adulto e Pediátrico será o tema do Simpósio de Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento dias 26 e 27.

Funcional do Paciente Crítico Adulto e Pediátrico será o tema do Simpósio de Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento dias 26 e 27. REDE Bob's participa amanhã da Franchise4U em Porto Alegre. Oportunidades vão de R$ 780 mil a R$ 2,5 milhão.

Bob's participa amanhã da Franchise4U em Porto Alegre. Oportunidades vão de R$ 780 mil a R$ 2,5 milhão. QUEIJOS Santa Clara já podem ser encontrados em embalagens Skin Pack, que evitam o fracionamento.